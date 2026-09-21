GUIDONIA – “Modifiche ai bus per Roma: dopo gli studenti, Cotral tuteli il diritto al lavoro dei pendolari”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Ritardi a scuola, i bus per Tivoli non transitano più per la nuova stazione, da Angela Chiumenti di Guidonia riceviamo e pubblichiamo:
“Oggetto: Lettera aperta a Cotral Spa – Modifiche ai bus per Roma: dopo gli studenti, si tuteli il diritto al lavoro dei pendolari di Guidonia
Alla cortese attenzione della redazione di Tiburno Tv e dei dirigenti di Cotral Spa
Scrivo questa lettera aperta in quanto lavoratrice pendolare che ogni mattina utilizza i mezzi Cotral per raggiungere il posto di lavoro a Roma.
Voglio far presente che, se da un lato esiste il sacrosanto diritto allo studio, dall’altro esiste un altrettanto fondamentale diritto al lavoro.
Nello specifico, la corsa che prendo quotidianamente — in partenza dal Comune di Guidonia alle ore 6:56 in direzione Roma — subisce un allungamento del percorso di circa 7 minuti a causa del transito presso la nuova stazione.
Le conseguenze di questo blocco colpiscono duramente la mia giornata lavorativa: io devo scendere all’altezza di Tor Cervara sulla Tiburtina (mentre altri passeggeri proseguono per Rebibbia o per il capolinea di Ponte Mammolo).
Chiedo a Cotral Spa lo stesso tempestivo intervento concesso per le linee scolastiche: una rimodulazione del percorso per la corsa dei lavoratori delle 6:56 o, meglio ancora, una differenziazione dei tragitti nelle ore di punta della mattina, per evitare che la deviazione alla nuova stazione paralizzi la giornata di chi deve timbrare il cartellino e rischiare il proprio posto.
Concludo facendovi presente che i bus Cotral coprono già tratte molto lunghe e non si comprende perché debbano subire questa penalizzazione: il trasporto pubblico locale (TPL) urbano dovrebbe occuparsi di garantire i collegamenti da e per la nuova stazione, mentre i mezzi Cotral possono e devono tornare ai loro percorsi storici a tutte le ore del giorno, visto che anche la sera subiamo ritardi nel tornare a casa.
Certa dell’attenzione che la redazione di Tiburno Tv vorrà dare a questa mia voce, e fiduciosa in un riscontro di Cotral, saluto cordialmente.
Angela Chiumenti – Lavoratrice pendolare di Guidonia”.