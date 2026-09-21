GUIDONIA – “Modifiche ai bus per Roma: dopo gli studenti, Cotral tuteli il diritto al lavoro dei pendolari”

CAMPAGNANO DI ROMA - Picchia, violenta e rapina la moglie: 7 anni e mezzo di galera

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Desidero ricollegarmi al recente e condivisibile provvedimento con cui Cotral ha modificato il tragitto di alcune corse per evitare i ritardi degli studenti, i quali inutilmente transitavano davanti alla nuova stazione di Guidonia Colle Fiorito FS, accumulando ritardi per raggiungere gli istituti di Tivoli.

Il risultato di questa combinazione è critico: quando arrivo alla mia fermata, l’autobus urbano successivo che devo prendere per raggiungere la mia destinazione finale è già passato. Perdendo sistematicamente la coincidenza, arrivo ogni giorno in ritardo al lavoro, subendo forti disagi e continui richiami da parte del mio datore di lavoro.

Chiedo a Cotral Spa lo stesso tempestivo intervento concesso per le linee scolastiche: una rimodulazione del percorso per la corsa dei lavoratori delle 6:56 o, meglio ancora, una differenziazione dei tragitti nelle ore di punta della mattina, per evitare che la deviazione alla nuova stazione paralizzi la giornata di chi deve timbrare il cartellino e rischiare il proprio posto.

Concludo facendovi presente che i bus Cotral coprono già tratte molto lunghe e non si comprende perché debbano subire questa penalizzazione: il trasporto pubblico locale (TPL) urbano dovrebbe occuparsi di garantire i collegamenti da e per la nuova stazione, mentre i mezzi Cotral possono e devono tornare ai loro percorsi storici a tutte le ore del giorno, visto che anche la sera subiamo ritardi nel tornare a casa.

Certa dell’attenzione che la redazione di Tiburno Tv vorrà dare a questa mia voce, e fiduciosa in un riscontro di Cotral, saluto cordialmente.

Angela Chiumenti – Lavoratrice pendolare di Guidonia”.