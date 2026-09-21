GUIDONIA – “Modifiche ai bus per Roma: dopo gli studenti, Cotral tuteli il diritto al lavoro dei pendolari”

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Lettera aperta di Angela Chiumenti all'azienda regionale dei trasporti

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Ritardi a scuola, i bus per Tivoli non transitano più per la nuova stazione, da Angela Chiumenti di Guidonia riceviamo e pubblichiamo:

“Oggetto: Lettera aperta a Cotral Spa – Modifiche ai bus per Roma: dopo gli studenti, si tuteli il diritto al lavoro dei pendolari di Guidonia

Alla cortese attenzione della redazione di Tiburno Tv e dei dirigenti di Cotral Spa

Scrivo questa lettera aperta in quanto lavoratrice pendolare che ogni mattina utilizza i mezzi Cotral per raggiungere il posto di lavoro a Roma.

Desidero ricollegarmi al recente e condivisibile provvedimento con cui Cotral ha modificato il tragitto di alcune corse per evitare i ritardi degli studenti, i quali inutilmente transitavano davanti alla nuova stazione di Guidonia Colle Fiorito FS, accumulando ritardi per raggiungere gli istituti di Tivoli.

Voglio far presente che, se da un lato esiste il sacrosanto diritto allo studio, dall’altro esiste un altrettanto fondamentale diritto al lavoro.
Nello specifico, la corsa che prendo quotidianamente — in partenza dal Comune di Guidonia alle ore 6:56 in direzione Roma — subisce un allungamento del percorso di circa 7 minuti a causa del transito presso la nuova stazione.

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Questo apparente piccolo ritardo,  si trasforma in un effetto domino devastante,  non appena il mezzo si immette sulla via Tiburtina nell’ora di punta, accumulando ulteriori 15 minuti di ritardo sul percorso.

Le conseguenze di questo blocco colpiscono duramente la mia giornata lavorativa: io devo scendere all’altezza di Tor Cervara sulla Tiburtina (mentre altri passeggeri proseguono per Rebibbia o per il capolinea di Ponte Mammolo).

Il risultato di questa combinazione è critico: quando arrivo alla mia fermata, l’autobus urbano successivo che devo prendere per raggiungere la mia destinazione finale è già passato. Perdendo sistematicamente la coincidenza, arrivo ogni giorno in ritardo al lavoro, subendo forti disagi e continui richiami da parte del mio datore di lavoro.

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Chiedo a Cotral Spa lo stesso tempestivo intervento concesso per le linee scolastiche: una rimodulazione del percorso per la corsa dei lavoratori delle 6:56 o, meglio ancora, una differenziazione dei tragitti nelle ore di punta della mattina, per evitare che la deviazione alla nuova stazione paralizzi la giornata di chi deve timbrare il cartellino e rischiare il proprio posto.

Concludo facendovi presente che i bus Cotral coprono già tratte molto lunghe e non si comprende perché debbano subire questa penalizzazione: il trasporto pubblico locale (TPL) urbano dovrebbe occuparsi di garantire i collegamenti da e per la nuova stazione, mentre i mezzi Cotral possono e devono tornare ai loro percorsi storici a tutte le ore del giorno, visto che anche la sera subiamo ritardi nel tornare a casa.

Certa dell’attenzione che la redazione di Tiburno Tv vorrà dare a questa mia voce, e fiduciosa in un riscontro di Cotral, saluto cordialmente.

Angela Chiumenti  – Lavoratrice pendolare di Guidonia”.

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