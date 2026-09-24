Un parcheggio pubblico davanti al Centro commerciale “La Fonte” a Santa Lucia realizzato a spese del privato.

Lo stabilisce la delibera numero 147 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata mercoledì 16 settembre dalla giunta comunale di Fonte Nuova guidata dal sindaco Umberto Falcioni.

Con l’atto viene approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica della “Sgm Supermercati Srl”, società del Gruppo Romano Supermercati – GROS, relativo alla realizzazione di un parcheggio, a propria cura e spese, sull’area comunale sita in Via delle Molette destinata a verde pubblico.

La società, che gestisce il punto vendita a insegna Ipertriscount, all’interno del Centro Commerciale La Fonte, è stata l’unica a partecipare all’Avviso bandito a marzo scorso con l’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione Comunale di promuovere la riqualificazione e valorizzazione dell’area e finalizzato alla raccolta di proposte per la progettazione e realizzazione di un parcheggio pubblico e delle relative opere di urbanizzazione, al fine di migliorare la dotazione di servizi e la fruibilità della zona;

La Commissione Tecnica ha ritenuto idonea la proposta che prevede la realizzazione di 80 stalli, di cui 4 riservati alle persone con disabilità, oltre a opere di viabilità, percorsi pedonali, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, pubblica illuminazione, segnaletica, aree verdi e opere di protezione lungo il fosso di Pratolungo.

Sono previste altresì 2 capottine porta-carrelli.



Il quadro economico della proposta prevede 320.172 euro e 54 centesimi per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, più 76.073 euro e 68 centesimi per somme a disposizione e un importo complessivo del progetto pari a 396.246,22.

La “Sgm Supermercati Srl” ha richiesto che l’area rimanga permanentemente destinata a parcheggio pubblico e che sia mantenuto il collegamento previsto dal progetto con il centro commerciale “La Fonte”.

Con la delibera numero 147 la giunta ha infine approvato la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – per la disciplina dei rapporti connessi alla progettazione e realizzazione delle opere, a cura e spese della “Sgm Supermercati Srl”.