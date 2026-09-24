CASTELNUOVO DI PORTO – Volontari Retake in azione per il World Cleanup Day

Anche Castelnuovo di Porto partecipa al World Cleanup Day 2026.

Sabato 26 settembre cittadini e volontari si ritroveranno per un pomeriggio dedicato alla cura del territorio e degli spazi condivisi.

L’appuntamento è fissato alle ore 15:30 in Piazza Dante Alighieri, a Castelnuovo di Porto, da dove prenderanno il via le attività dei volontari.

Un’occasione per intervenire concretamente sul territorio, ma anche per coinvolgere la comunità e richiamare l’attenzione sull’importanza dei comportamenti individuali nella tutela e nella cura dei luoghi che viviamo ogni giorno.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzati da Retake in occasione del World Cleanup Day 2026, che vede gruppi e volontari impegnati in numerose città italiane con azioni di pulizia, cura e rigenerazione degli spazi comuni.

A Castelnuovo di Porto l’appuntamento arriva in una fase di forte crescita del gruppo Retake locale, che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini nelle attività dedicate alla cura del territorio.

«Il nostro gruppo sta crescendo e, insieme alle persone che scelgono di partecipare, cresce anche la possibilità di incidere concretamente sul territorio – dichiara Retake Castelnuovo di Porto. Il World Cleanup Day è un’occasione importante per ritrovarci e coinvolgere nuovi cittadini, ma soprattutto per ricordare che la cura degli spazi comuni non può essere limitata a una singola giornata. Vogliamo contribuire a costruire nel tempo una comunità sempre più attenta, partecipe e consapevole».

“Prendiamoci cura della nostra casa, insieme” è lo spirito che accompagna la mobilitazione: non soltanto intervenire dove ce n’è bisogno, ma contribuire a diffondere una cultura della responsabilità, della partecipazione e del rispetto degli spazi pubblici.

La partecipazione è aperta a tutti. L’appuntamento è per sabato 26 settembre alle ore 15:30 in Piazza Dante Alighieri, a Castelnuovo di Porto.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite l’app Retake oppure all’indirizzo shorturl.at/MyvV0.

Info: castelnuovodiporto@retake.org