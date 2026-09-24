GUIDONIA – “Festival delle Eccellenze Italiane”: tre giorni di musica, sport e food

Anche quest’anno, nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, torna nella Città di Guidonia Montecelio il “Festival delle Eccellenze Italiane”, iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e dalla Città di Guidonia Montecelio, la quale si pone l’obiettivo di mettere in risalto le varie “eccellenze” del panorama nazionale, attraverso il coinvolgimento del tessuto culturale, sociale e sportivo locale.

Tante abilità artistiche si intrecceranno fra di loro in un vortice di colori, valorizzando e dando lustro alle nostre realtà locali, le quali, a loro volta, meraviglieranno il pubblico presente.

L’iniziativa è organizzata dalle Associazioni “Azione Cittadina” e “Happy Place“, con il supporto di altre lodevoli realtà del territorio con le quali si collabora da tempo.

Il luogo dove si svolgerà l’iniziativa è il “Parco della Fenice”, ubicato nella circoscrizione di Villalba in Via Palermo numero 39.

L’ingresso sarà gratuito e, all’interno del parco, sarà allestita un’area attrezzata dove saranno presenti degli stand specializzati nel campo enogastronomico italiano.



Il programma artistico della rassegna è così articolato:



Venerdì 25 settembre 2026 – dalle ore 19:00 alle ore 20:30 circa, sfilata e presentazione di tutti gli atleti delle seguenti realtà sportive locali: Villalba Ocres Moca (calcio) e ViviVillalba (volley). A seguire, dalle ore 21:00 circa, inizio concerto / tributo di “ ULTIMO ” (interpretato dalla band del cantante Villalbese Stefano Teto De Filippo), dove saranno protagonisti anche i bambini dell’Istituto Comprensivo “A.MANZI”, i quali, si esibiranno in coro con la canzone “POESIA SENZA VELI” del celebre cantante Romano.

Sabato 26 settembre 2026 – dalle ore 18:00 alle ore 19:00 circa, esibizioni artistiche del mondo della danza e della boxe.

A seguire, dalle ore 21:00 circa, inizio concerto / tributo di “ ANNALISA ” (interpretato dalla band della cantante Daniela Lacerenza).

Domenica 27 settembre 2026 – dalle ore 19:00 alle ore 22:30 circa, esibizioni artistiche del mondo della danza dove saranno protagoniste tantissime realtà locali del settore.

Sul palco, a condurre il Festival, sarà presente: Claudio Testi.

Per qualsiasi dettaglio, si consiglia di seguire le pagine social dell’organizzazione, consultando le “locandine” delle tre serate.

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente fin da ora – commenta la Presidente dell’Associazione “Azione Cittadina” Franca Di Nieri – il pubblico che deciderà di essere presente diventando come da tradizione il principale protagonista delle tre serate; le Autorità Regionali e il Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, Avv. Mauro Lombardo per aver patrocinato l’iniziativa; gli sponsor per la loro encomiabile fiducia; i media partner che, per l’ennesima edizione, ci hanno concesso la loro professionalità dando “voce” alla nostra iniziativa; le realtà sociali, culturali e sportive aderenti che, a vario titolo, sono divenute parte attiva e fondamentale dell’iniziativa; gli artisti che ci regaleranno forti emozioni intrattenendo il pubblico presente.

LEGGI ANCHE FONTE NUOVA - Cani killer vagano ancora in strada: sos ad Asl e Polizia Locale Un ringraziamento finale a tutti i miei Soci e al Consigliere Comunale Cristian Diano per il supporto fornito nell’iter organizzativo dell’evento. Non ci resta che divertirci tutti insieme, noi vi aspettiamo, non mancate!”.

