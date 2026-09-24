Affidato in concessione la conduzione, manutenzione e gestione funzionale ed economica dello Stadio comunale “Fausto Cecconi” a Monterotondo.

Lo stabilisce la determina numero 4372 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 23 settembre, da Sabrina Montebello, dirigente della Stazione unica appaltante per affidamento lavori, servizi e forniture di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto viene aggiudicato il bando di gara alla ASD Monterotondo, prima classificata con un punteggio complessivo pari a 79,08: la società si è aggiudicata lo stadio offrendo un ribasso percentuale del 7,14% sulla quota associativa annuale per atleta della scuola calcio pari a 650 euro, un prezzo alrialzo sull’importo annuale di spesa per opere di manutenzione straordinaria, pari a 23 mila euro, oltre ad un ribasso percentuale unico dell’8% sulle tariffe di utilizzo della pista di atletica e degli ulteriori spazi dell’impianto sportivo al di fuori della stagione sportiva ordinaria.

Il 24 febbraio scorso con la delibera numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone aveva avviato l’iter per l’affidamento in concessione sia dello “Stadio Ottavio Pierangeli” che dello “Stadio Fausto Cecconi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il valore complessivo presunto del contratto di concessione dello stadio Cecconi è pari a 3 milioni 968.289 euro e 73 centesimi oltre IVA, per i primi cinque anni, più eventuale rinnovo di 2 anni pari a 922.964 euro, oltre IVA, per un valore totale per 7 anni pari a 5 milioni 619.085 euro, oltre IVA, mentre il costo annuo della manodopera è stato stimato dall’Ente in complessivi 213.062 euro.

Con la delibera numero 70 inoltre la giunta ha approvato le tariffe per l’utilizzo dei campi sportivi comunali pienamente in linea con il mercato.

– euro 70,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 11; – euro 35,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 5 e del campo a 8; – euro 120,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 11; – euro 70,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 5 e del campo a 8. – scuola calcio tariffa massima 700,00 € atleta/annuo.

