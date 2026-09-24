MONTEROTONDO – Lo stadio “Fausto Cecconi” affidato in gestione per 7 anni

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L’impianto comunale alla “ASD Monterotondo”

Affidato in concessione la conduzione, manutenzione e gestione funzionale ed economica dello Stadio comunale “Fausto Cecconi” a Monterotondo.

Lo stabilisce la determina numero 4372 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 23 settembre, da Sabrina Montebello, dirigente della Stazione unica appaltante per affidamento lavori, servizi e forniture di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto viene aggiudicato il bando di gara alla ASD Monterotondo, prima classificata con un punteggio complessivo pari a 79,08: la società si è aggiudicata lo stadio offrendo un ribasso percentuale del 7,14% sulla quota associativa annuale per atleta della scuola calcio pari a 650 euro, un prezzo alrialzo sull’importo annuale di spesa per opere di manutenzione straordinaria, pari a 23 mila euro, oltre ad un ribasso percentuale unico dell’8% sulle tariffe di utilizzo della pista di atletica e degli ulteriori spazi dell’impianto sportivo al di fuori della stagione sportiva ordinaria.

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Il 24 febbraio scorso con la delibera numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone aveva avviato l’iter per l’affidamento in concessione sia dello “Stadio Ottavio Pierangeli” che dello “Stadio Fausto Cecconi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il valore complessivo presunto del contratto di concessione dello stadio Cecconi è pari a 3 milioni 968.289 euro e 73 centesimi oltre IVA, per i primi cinque anni, più eventuale rinnovo di 2 anni pari a 922.964 euro, oltre IVA, per un valore totale per 7 anni pari a 5 milioni 619.085 euro, oltre IVAmentre il costo annuo della manodopera è stato stimato dall’Ente in complessivi 213.062 euro.

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Con la delibera numero 70 inoltre la giunta ha approvato le tariffe per l’utilizzo dei campi sportivi comunali pienamente in linea con il mercato.

    • –  euro 70,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 11;
    • –  euro 35,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 5 e del campo a 8;
    • –  euro 120,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 11;
    • –  euro 70,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 5 e del campo a 8.
    • –  scuola calcio tariffa massima 700,00 € atleta/annuo.
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