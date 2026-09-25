GUIDONIA – Inaugurato il parco Antonino Saetta, giudice assassinato dalla mafia insieme al figlio

Questa mattina, venerdì 25 settembre in via delle Gerbere, nel Centro residenziale “La Sorgente”, a Colle Fiorito di Guidonia, si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco pubblico al Giudice Antonino Saetta, figura simbolo dell’impegno per la giustizia e della lotta alle Brigate Rosse e alla Mafia.Un giudice di Corte d’Assise assassinato da Cosa Nostra, insieme al figlio Stefano, il 25 settembre 1988, di ritorno a Palermo dopo avere assistito a Canicattì al battesimo di un nipotino.

Il Giudice Antonino Saetta

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Guidonia Montecelio in collaborazione con il “Movimento Agende Rosse” Gruppo Rosario Livatino di Guidonia Montecelio. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo; il Procuratore di Tivoli, Andrea Calice; il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, Antonino Di Matteo. Per il Movimento Agende Rosse Gruppo Rosario Livatino, è intervenuto Massimo Agosti, ex funzionario del Comune di Guidonia Montecelio.Nei loro interventi una riflessione sull’eredità morale e professionale del magistrato siciliano, vittima della mafia e esempio di integrità al servizio dello Stato, ucciso per mano del killer Pietro Ribisi su ordine dei capimafia Salvatore Riina e Francesco Madonia.

“L’intitolazione – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio – rappresenta un gesto di grande valore civile e istituzionale, volto a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per affermare i principi di legalità, giustizia e libertà.Attraverso anche questo riconoscimento, la Città rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra le nuove generazioni.Il parco dedicato al Giudice Antonino Saetta diventa così non solo uno spazio pubblico di aggregazione e socialità, ma anche un luogo della memoria, capace di trasmettere alle future generazioni il valore dell’impegno civile e del coraggio di chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio”.