GUIDONIA – “Riaprite la vecchia stazione”, sabato corteo in Centro

dì Francesca Romana Severini

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Riapriamo la Stazione :

“È arrivato il momento di dimostrare che la nostra città non accetta più decisioni calate dall’alto.

Sabato 26 settembre scendiamo in piazza per riprenderci ciò che ci appartiene: la nostra mobilità, la nostra dignità e i nostri diritti.Il Comitato Riapriamo la Stazione chiama a raccolta cittadini, pendolari, studenti e famiglie per un grande corteo d’impatto.L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 a Piazza Matteotti, da dove marceremo compatti fino al piazzale della vecchia stazione.Chiediamo due cose chiare: la riapertura immediata dello scalo storico di Guidonia Centro e la totale gratuità dei parcheggi.Chi studia o lavora non è un bancomat da prosciugare con le strisce blu nè un cittadino di serie B a cui privare il treno.La pazienza è finita: basta con le chiacchiere vuote e lo scaricabarile di chi nelle istituzioni non ha difeso la comunità.

Durante la manifestazione il Comitato farà il punto ufficiale sulle richieste presentate alle istituzioni e sullo stato dei documenti.L’evento vedrà anche uno spazio aperto riservato agli interventi liberi di pendolari e residenti che vogliono metterci la faccia.Guidonia appartiene a chi la vive ogni giorno con sacrificio e determinazione, non a chi la penalizza con scelte scellerate.Sabato 26 settembre facciamo sentire una voce sola, potente, partecipe e inarrestabile: scendi in piazza, la lotta è oggi!”