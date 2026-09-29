VICOVARO – Bollette del gas non pagate, il presidente della squadra di calcio replica

In riferimento all’articolo VICOVARO – Bollette del gas non pagate, il sindaco fa causa alla squadra di calcio, dal Presidente della Asd Vicovaro FC Pierangelo Maugliani riceviamo e pubblichiamo:
Pierangelo Maugliani, Presidente della Asd Vicovaro FC
“Leggiamo con sgomento questo articolo del Tiburno uscito questa mattina autorizzato dal nostro primo cittadino sindaco Nello Crielesi dove vengono fatte delle affermazioni e citato anche il contratto di Comodato d’uso gratuito in essere.
Vogliamo fare chiarezza ai cittadini perché sappiano effettivamente come stanno le cose.
Il 14 luglio 2026 è stato fatto un incontro con il sindaco Nello Crielesi e il consigliere comunale con delega allo Sport Daniele Di Mario proprio per parlare della vicenda consumi gas e fatture.
Il campo sportivo di proprietà comunale “Tancredi Berenghi”
Il sottoscritto esponeva il problema della Asd Vicovaro riguardante lavori straordinari effettuati sia al Tancredi Berenghi sia al campo polivalente Ottavi/Santini, lavori imposti dalla F. I. G. C. necessari per avere i certificati per le OMOLOGAZIONI per continuare le attività della scuola calcio maschile, femminile e prima squadra e per non chiudere i campi ci siamo caricati della spesa straordinaria che, come da CONTRATTO in essere, spettavano al Comune di Vicovaro: 9000 euro per il Berenghi e 4000 euro per Ottavi /Santini con ricevute dei pagamenti in nostro possesso.
Ora, intanto i 30.000 euro del gas citati dal nostro sindaco è una grande menzogna probabilmente ha fatto confusione con altri POD di scuole medie / elementari o altro comunque carta canta.
Noi siamo pronti al dialogo e a trovare soluzioni per risolvere la problematica in maniera pacifica e leale.
Il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi
Il nostro Sindaco, invece di far spendere soldi ai contribuenti per guerre inutili strettamente “personali”, dovrebbe essere più presente sul sociale e risolvere i problemi, come ad esempio la chiusura del nido comunale primavera.
Non permetteremo a nessuno di spegnere i sogni dei nostri bambini, ragazzi e ragazze, andremo avanti nonostante tutto e, legalmente parlando, fino all’ultimo grado di Giudizio faremo valere le nostre ragioni”.
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