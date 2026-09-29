VICOVARO – Bollette del gas non pagate, il presidente della squadra di calcio replica

Pierangelo Maugliani, Presidente della Asd Vicovaro FC

Il 14 luglio 2026 è stato fatto un incontro con il sindaco Nello Crielesi e il consigliere comunale con delega allo Sport Daniele Di Mario proprio per parlare della vicenda consumi gas e fatture.

Vogliamo fare chiarezza ai cittadini perché sappiano effettivamente come stanno le cose.

Il campo sportivo di proprietà comunale “Tancredi Berenghi”

Il sottoscritto esponeva il problema della Asd Vicovaro riguardante lavori straordinari effettuati sia al Tancredi Berenghi sia al campo polivalente Ottavi/Santini, lavori imposti dalla F. I. G. C. necessari per avere i certificati per le OMOLOGAZIONI per continuare le attività della scuola calcio maschile, femminile e prima squadra e per non chiudere i campi ci siamo caricati della spesa straordinaria che, come da CONTRATTO in essere, spettavano al Comune di Vicovaro: 9000 euro per il Berenghi e 4000 euro per Ottavi /Santini con ricevute dei pagamenti in nostro possesso.

Ora, intanto i 30.000 euro del gas citati dal nostro sindaco è una grande menzogna probabilmente ha fatto confusione con altri POD di scuole medie / elementari o altro comunque carta canta.

Noi siamo pronti al dialogo e a trovare soluzioni per risolvere la problematica in maniera pacifica e leale.