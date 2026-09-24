TIVOLI – Tecnico Acea investito sulle strisce pedonali in via Tiburtina

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 56enne ricoverato in codice rosso

Un pedone investito sulla via Tiburtina oggi pomeriggio, giovedì 24 settembre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15 all’altezza del civico 29, sul rettilineo d’ingresso nella città dell’Arte.

 

Il luogo dell’investimento di oggi pomeriggio in via Tiburtina

 

Per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta condotta da una 30enne italiana e diretta verso il centro ha falciato un 56enne italiano operatore Acea impegnato nella rilevazione dei contatori mentre attraversava la Tiburtina sulle strisce pedonali.

L’uomo è stato scaraventato sull’asfalto e ha perso conoscenza, mentre la conducente si è fermata e ha immediatamente allertato il 118 e la Polizia Locale di Tivoli.

LEGGI ANCHE  OLEVANO ROMANO - Lotto, con un ambo vinti 8 mila euro

Sul posto è intervenuta una pattuglia e un’ambulanza che ha trasportato l’operaio al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” in codice rosso per dinamica.

I sanitari hanno accertato escoriazioni all’occhio e al labbro, dolore ad un piede ma soprattutto un trauma cranico che gli avrebbe fatto perdere la memoria: per questo il 56enne è stato ricoverato in osservazione.

Il tecnico Acea non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente stradale è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 