GUIDONIA – Il Villaggio di Natale 2026 si terrà a Villanova

L’obiettivo è ricreare la tipica atmosfera delle feste, così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, ma al tempo stesso di realizzare momenti di aggregazione dell’intera comunità e di garantire la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

A Guidonia Montecelio torna il “Villaggio Natalizio”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale nel 2022 a Villalba, nel 2023 a Colle Fiorito, nel 2024 a Guidonia Centro e nel 2025 a Setteville Nord-Marco Simone, il quartiere residenziale al confine con Roma Capitale.

Per la quinta edizione la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha scelto di portare l’evento a Villanova, il quartiere più popoloso della città dell’Aria.

Lo stabilisce la delibera numero 109 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 3 settembre con la quale l’Esecutivo ha fissato gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Villaggio natalizio da realizzare, orientativamente dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

L’evento è previsto nell’area ricompresa tra via Cavour, via Capponi, via Carlo Alberto e Largo Liborio Romano dove saranno installate le strutture e gli allestimenti a carattere stabile, mentre quale area destinata agli allestimenti temporanei e alle strutture mobili funzionali al Villaggio è stata individuata Piazza San Giuseppe Artigiano, fatta eccezione per il venerdì giornata di svolgimento del mercato settimanale di Villanova, la cui regolare effettuazione dovrà essere integralmente salvaguardata.

Anche stavolta sul piatto della bilancia ci sono 70 mila euro per l’organizzazione e la gestione del villaggio natalizio da affidare a ditte specializzate, associazioni, comitati, enti del terzo settore iscritti al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a seguito di un avviso di manifestazione di interesse.

L’avviso pubblico sarà finalizzato ad individuare un progetto consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• nell’installazione di casette natalizie con figuranti rappresentanti i personaggi tipici della tradizione natalizia, Babbo Natale ed elfi-;

• nell’animazione di piazza, giochi gonfiabili natalizi, spettacoli per bambini, animazioni tipiche della tradizione circense di strada;

• nella degustazione di prodotti natalizi, predisposizione di postazioni per macchinari dolciari, addobbi natalizi, nevicata artificiale con cannone sparaneve, albero di Natale di altezza non inferiore a tre metri, addobbato con luci a led;

• nell’installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca con ingresso a pagamento, pista di pattinaggio con ingresso a pagamento;

• nella presenza di un mercatino composto da chalet in legno per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche artigianali e articoli natalizi, prevedendo che gli operatori presenti nel mercatino siano soggetti economici dotati di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e partita IVA, in possesso dei requisiti professionali per la vendita;

• nella partecipazione di espositori che siano presenti per tutta la durata dell’iniziativa.

• Nella presenza di laboratori e attività di animazione rivolti ai bambini, anche finalizzati alla valorizzazione dei temi dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, spettacoli e interventi con ospiti, esibizioni dal vivo, degustazioni di prodotti natalizi, postazioni per macchinari dolciari, addobbi, giostre, espositori, presenza di associazioni di volontariato e/o di associazioni operanti sul territorio, pista di pattinaggio, nonché eventi musicali con il coinvolgimento delle bande cittadine e delle corali.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico, con esclusione delle giostre e della pista di pattinaggio dove invece è previsto ingresso a pagamento.