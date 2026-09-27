GUIDONIA – Il Villaggio di Natale 2026 si terrà a Villanova

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Il Comune stanzia 70 mila euro e cerca un organizzatore 

L’obiettivo è ricreare la tipica atmosfera delle feste, così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, ma al tempo stesso di realizzare momenti di aggregazione dell’intera comunità e di garantire la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

A Guidonia Montecelio torna il “Villaggio Natalizio”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale nel 2022 a Villalba, nel 2023 a Colle Fiorito, nel 2024 a Guidonia Centro e nel 2025 a Setteville Nord-Marco Simone, il quartiere residenziale al confine con Roma Capitale.

Per la quinta edizione la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha scelto di portare l’evento a Villanova, il quartiere più popoloso della città dell’Aria.

Lo stabilisce la delibera numero 109 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 3 settembre con la quale l’Esecutivo ha fissato gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Villaggio natalizio da realizzare, orientativamente dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

L’evento è previsto nell’area ricompresa tra via Cavour, via Capponi, via Carlo Alberto e Largo Liborio Romano dove saranno installate le strutture e gli allestimenti a carattere stabile, mentre quale area destinata agli allestimenti temporanei e alle strutture mobili funzionali al Villaggio è stata individuata Piazza San Giuseppe Artigiano, fatta eccezione per il venerdì giornata di svolgimento del mercato settimanale di Villanova, la cui regolare effettuazione dovrà essere integralmente salvaguardata.

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Anche stavolta sul piatto della bilancia ci sono 70 mila euro per l’organizzazione e la gestione del villaggio natalizio da affidare a ditte specializzate, associazioni, comitati, enti del terzo settore iscritti al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a seguito di un avviso di manifestazione di interesse.

L’avviso pubblico sarà finalizzato ad individuare un progetto consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• nell’installazione di casette natalizie con figuranti rappresentanti i personaggi tipici della tradizione natalizia, Babbo Natale ed elfi-;

• nell’animazione di piazza, giochi gonfiabili natalizi, spettacoli per bambini, animazioni tipiche della tradizione circense di strada;

• nella degustazione di prodotti natalizi, predisposizione di postazioni per macchinari dolciari, addobbi natalizi, nevicata artificiale con cannone sparaneve, albero di Natale di altezza non inferiore a tre metri, addobbato con luci a led;

• nell’installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca con ingresso a pagamento, pista di pattinaggio con ingresso a pagamento;

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• nella presenza di un mercatino composto da chalet in legno per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche artigianali e articoli natalizi, prevedendo che gli operatori presenti nel mercatino siano soggetti economici dotati di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e partita IVA, in possesso dei requisiti professionali per la vendita;

• nella partecipazione di espositori che siano presenti per tutta la durata dell’iniziativa.

Nella presenza di laboratori e attività di animazione rivolti ai bambini, anche finalizzati alla valorizzazione dei temi dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, spettacoli e interventi con ospiti, esibizioni dal vivo, degustazioni di prodotti natalizi, postazioni per macchinari dolciari, addobbi, giostre, espositori, presenza di associazioni di volontariato e/o di associazioni operanti sul territorio, pista di pattinaggio, nonché eventi musicali con il coinvolgimento delle bande cittadine e delle corali.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico, con esclusione delle giostre e della pista di pattinaggio dove invece è previsto ingresso a pagamento.

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