GUIDONIA TIVOLI – “Cani Liberi e Accuditi”, il progetto per salvare i randagi nelle cave

Domani, martedì 29 settembre 2026, alle ore 11.30, presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme, si terrà la conferenza stampa “Cani Liberi e Accuditi”.
Partecipano, tra gli altri: il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo; il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi; i rispettivi Delegati al Benessere Animali, Laura Rossetti e Antonello Livi; rappresentanti della Asl Roma 5, della LAV e del Gos-Protezione Civile.
Secondo un comunicato stampa, l’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le attività in programma, le finalità del progetto e il percorso avviato per garantire una gestione efficace, rispettosa e duratura della presenza dei cani sul territorio.
Dopo mesi di confronto, lavoro sul territorio e interlocuzioni tra istituzioni, associazioni e volontari, è infatti entrato nella fase operativa il progetto “Cani Liberi e Accuditi”, finalizzato alla tutela e alla corretta gestione dei cani presenti nell’area delle cave di Tivoli Terme e nelle zone limitrofe.
Un percorso complesso che oggi raggiunge un risultato concreto grazie alla determinazione e alla sinergia tra le due Amministrazioni locali e dei Delegati al Benessere Animale: Laura Rossetti e Antonello Livi.
Dal 24 settembre 2026 è allestita una struttura di supporto che fungerà da magazzino per l’ospedale da campo della LAV, segnando l’avvio delle attività operative previste dal progetto.
Gli interventi comprenderanno la cattura degli animali, le visite veterinarie, l’assistenza sanitaria, il censimento e l’applicazione del microchip, strumenti fondamentali per garantire la tutela dei cani e una gestione responsabile del fenomeno.
L’iniziativa rappresenta un importante esempio di collaborazione tra Enti, associazioni e volontariato e punta a coniugare il rispetto per gli animali con un’attività di monitoraggio e controllo svolta secondo criteri condivisi.