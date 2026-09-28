GUIDONIA TIVOLI – “Cani Liberi e Accuditi”, il progetto per salvare i randagi nelle cave

Partecipano, tra gli altri: il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo; il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi; i rispettivi Delegati al Benessere Animali, Laura Rossetti e Antonello Livi; rappresentanti della Asl Roma 5, della LAV e del Gos-Protezione Civile.

Secondo un comunicato stampa, l’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le attività in programma, le finalità del progetto e il percorso avviato per garantire una gestione efficace, rispettosa e duratura della presenza dei cani sul territorio.