Bambini e ragazzi di Fiano Romano giocheranno a calciotto in un campo all’avanguardia.

Il Centro sportivo comunale “Sandro Pertini” di Fiano Romano

Lo stabilisce la determina numero 268 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 24 settembre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fiano Romano Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene affidato alla ditta “S.I.I.E.E. Srl” di Roma l’incarico da 51.260 euro per la fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica nel campo da calcio a 8, attualmente in terra battuta, nel Centro sportivo comunale “Sandro Pertini”.

Stando alla determina, l’obiettivo dell’intervento è di rendere più agevole ed intenso l’utilizzo del campo da calcio a 8, inaugurato il 20 settembre 2025 dal Sindaco di Fiano Romano Davide Santonastaso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quella occasione, l’inaugurazione riguardò i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi, la riqualificazione del campo a 11 e la realizzazione di un nuovo campo da calciotto in pozzolana.