ROMA – Alla Scuola Allievi Carabinieri donazione di sangue contro la carenza nel Lazio

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 28 settembre, all’interno della caserma “Orlando de Tommaso” , sede della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, si è tenuta una donazione di sangue, organizzata in sinergia con l’associazione donatori “Ad Spem – Roma”.

La raccolta, che proseguirà nei prossimi giorni, è scaturita dalla necessità di fronteggiare la forte carenza di sangue che interessa tutto il territorio laziale, ha visto coinvolti i giovanissimi allievi carabinieri, che da poche settimane hanno iniziato la loro vita militare e che in numerosissimi hanno aderito all’iniziativa. Grande partecipazione anche del personale del quadro permanente, anche di altri uffici e reparti presenti nella stessa caserma dell’Arma.