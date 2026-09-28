TIVOLI – West Nile Virus, un contagiato a Colle Nocello: scatta la disinfestazione

Il Comune di Tivoli informa che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre, ci sarà un intervento contro le zanzare a Colle Nocello, intorno all’abitazione di una persona risultata positiva al West Nile Virus.

Sarà svolto un trattamento larvicida, entro un raggio di duecento metri a partire dal domicilio interessato, in quanto la casa si trova in una zona agricola, dove le abitazioni sono sparse e lontane dalle aree pubbliche.

Si tratta del quarto caso accertato a Tivoli nel 2026, di cui tre casi umani.