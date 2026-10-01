FONTE NUOVA – Dosi di cocaina nascoste in cucina: pusher italiano arrestato

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Blitz dei Falchi della Questura di Roma a Santa Lucia

la Polizia di Stato, nel giro di poche ore e in tre diverse circostanze, ha arrestato tre persone

E’ stato notato e pedinato da San Basilio fino a Fonte Nuova, dove aveva allestito la base per i traffici illeciti.

Così la Squadra Mobile di Roma ha arrestato un cinquantunenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato diffuso oggi, giovedì primo ottobre, dalla Questura di Roma, l’uomo è stato individuato dagli investigatori mentre si aggirava, con fare sospetto, nel quartiere San Basilio prima di salire in macchina ed ingranare la marcia.

Dopo averlo seguito fino a Santa Lucia di Mentana, i Falchi lo hanno osservato accostare nei pressi di un bar, dove si sarebbe intrattenuto per un rapido incontro prima di ripartire.

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Fermato per un controllo, ha quindi manifestato sin da subito insofferenza.

La perquisizione personale, seguita da quella domiciliare, ha consentito di rinvenire nella sua abitazione, poco distante dal bar, dosi di cocaina e materiale per la pesatura ed il confezionamento, nascosti all’interno di un mobile della cucina.

Al termine degli accertamenti, per il cinquantunenne sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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