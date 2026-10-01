ROMA – I giovani ufficiali della Scuola Carabinieri donano sangue al “Bambino Gesù”

Gli allievi carabinieri in prima linea per la solidarietà.

Nel più ampio contesto delle attività benefiche e di volontariato che hanno visto i Frequentatori della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma già impegnati con entusiasmo a favore di chiunque possa avere più bisogno, stamane è stato avviato un nuovo progetto per dare voce a una ulteriore iniziativa di solidarietà a favore dei bambini.

In particolare, oggi, di buon mattino, i giovani Ufficiali della Scuola hanno partecipato ad una raccolta di sangue promossa dai Donatori Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OdV – Organizzazione di Volontariato), intervenuta con il qualificato personale sanitario dell’Ospedale stesso.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, il gesto di donare, caratterizzato da un altissimo valore umano, etico e sanitario, è in piena sintonia con il più genuino spirito di altruismo e dedizione verso il prossimo, coltivato sistematicamente dall’Arma dei Carabinieri con le nuove generazioni e presso la Scuola.

La collaborazione con Donatori Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG Odv) proseguirà anche nei prossimi mesi.