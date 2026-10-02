GUIDONIA – Obesità, valutazioni nutrizionali gratuite alla Casa della Comunità

Si terrà venerdì 9 ottobre presso la Casa della Comunità di via Colle Rosa a La Botte di Guidonia la “Obesity Day”, una giornata dedicata alla malattia cronica e complessa caratterizzata da un accumulo eccessivo o anomalo di tessuto adiposo nel corpo

Dalle ore 10:00-13:00 l’équipe multidisciplinare della Dietetica Preventiva del Dipartimento di Prevenzione sarà a disposizione per offrire valutazioni nutrizionali gratuite e consigli per un sano stile di vita dedicati ad adulti e bambini.

Accesso senza prenotazione

Info: dieteticapreventiva.guidonia@aslroma5.it