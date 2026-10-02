FORMELLO – I carabinieri si fingono infermieri e catturano i truffatori di anziani

Probabilmente avevano messo in conto che il colpo potesse fallire.
Ma loro, professionisti del raggiro che si fingono carabinieri per derubare le vittime, mai avrebbero potuto immaginare di finire in manette così: incastratati dai carabinieri veri travestiti da operatori sanitari.
E’ accaduto a Formello, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne e un 19enne, entrambi di Napoli, per tentata truffa aggravata.
Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 2 ottobre, dal Comando provinciale dell’Arma, i due truffatori si erano messi in contatto telefonico con una coppia di anziani residenti a Formello, qualificandosi falsamente come Carabinieri della Stazione di Mentana.
Seguendo un copione collaudato, i malviventi hanno chiesto il pagamento di un risarcimento per una fantomatica rapina, che sarebbe stata perpetrata pochi giorni prima utilizzando l’autovettura dei coniugi.
Mantenendo costanti contatti con le vittime, il Comandante della Stazione Carabinieri di Formello, coadiuvato da un militare in abiti civili, si è finto operatore sanitario impegnato in alcune visite domiciliari, riuscendo così ad attendere l’arrivo dei due truffatori.
Appena giunti presso l’abitazione con l’intento di farsi consegnare i beni preziosi, il piano è sfumato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato i due proprio all’ingresso dell’abitazione delle vittime.
Gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.