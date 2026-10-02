GUIDONIA – SuperEnalotto, centrato un “5” da 28 mila euro

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La Dea Bendata passa sulla “Camionabile”

Il SuperEnalotto premia Guidonia Montecelio. 

Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 1° ottobre, è stato realizzato un “5” da 28.421,35 euro presso la “Tabaccheria Rossi” in Via della Pietrara, 161, la strada meglio nota come “Camionabile” a Guidonia Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratta della vincita più alta mai realizzata nella tabaccheria aperta a dicembre 2017 dalla 29enne Elisa Rossi.

In passato si era registrato un terno al Lotto da 2 euro che è valso al fortunato giocatore 9 mila euro, oltre ad un ambo da 10 euro su ruota fissa pari ad una vincita di 2.300 euro. 

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Pochi mesi fa al SuperEnalotto un giocatore ha centrato un 3+1 incassando circa 5 mila euro.

Dello stesso importo la vincita più alta al Gratta e Vinci.

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