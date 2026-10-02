TIVOLI – Nuovo Acquedotto Marcio a Pomata, gli ambientalisti: “Il sindaco convochi il tavolo di confronto”

Da Giovanni Innocenti, rappresentante del “Movimento Civico Tiburtino”, riceviamo e pubblichiamo:

“Strada di Pomata: il Sindaco tace!

Sono trascorsi tre mesi dal consiglio comunale del 23 giugno quando, dopo un lungo dibattito, era stata approvata all’unanimità una mozione che prendeva in esame i lavori Acea Ato2 per la realizzazione del Nuovo Acquedotto Marcio.

Lavori che aggrediranno, con un cantiere di circa 5 ettari, la Strada di Pomata ed i suoi oliveti secolari.

Il Movimento Civico Tiburtino aveva preso atto con soddisfazione del mandato conferito al Sindaco di Tivoli: avrebbe dovuto convocare un tavolo di lavoro intorno al quale riunire consiglieri, dirigenti tecnici, assessori e associazioni ambientaliste. Scopo del tavolo: avviare un confronto con tutti gli Enti coinvolti nel progetto, tale da acquisire, il prima possibile, tutta la documentazione progettuale relativa al territorio di Pomata, ai particolari tecnici ed alle ulteriori captazioni dalle sorgenti dell’Aniene.

Scopo parallelo, esigere un confronto diretto con Acea Ato2 per rendere noto, nel caso non lo fosse ancora, che la antica strada di Pomata è un territorio prezioso per la Città di Tivoli.

Estremamente panoramica, la strada ospita grandi ruderi di epoca romana, olivi secolari e di varietà preziose perché ormai quasi uniche ed è parte della Buffer zone della Villa Adriana.

L’attraversamento di quel territorio, eseguito con i sistemi tecnici estremamente invasivi, ancora visibili lungo la Valle dell’Aniene, nella Riserva di Monte Catillo ed a Piazzale Saragat, sarebbe un disastro, simile alla prevista ulteriore captazione di altri 2.500 litri al secondo dalle sorgenti del fiume Aniene.

Nonostante il Movimento Civico Tiburtino, Italia Nostra e Legambiente Tivoli, abbiano chiesto ufficialmente di far parte del tavolo ed assicurato la loro collaborazione, nulla ancora si è mosso e siamo costretti a constatare che le mozioni che impegnano il Sindaco restano atti vuoti anche se votate all’unanimità.

Ci piace infine considerare, in riferimento all’ultimo consiglio comunale il cui tema centrale è stato l’interesse pubblico per una proposta di lottizzazione edilizia nel quartiere di Tivoli Terme, che tutelare la Strada di Pomata è

INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE IN MODO ASSOLUTO!”.