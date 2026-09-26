MORLUPO – Sterpaglie e ulivi in fiamme, brucia Poggio Sereno

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione civile

Un vasto incendio è in corso in una zona di campagna compresa tra i comuni di Morlupo e Castelnuovo di Porto.

 

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 13,30 in via delle Rondini in località Poggio Sereno, zona residenziale e consortile immersa nel verde situata nel comune di Morlupo.

 

 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari delle associazioni di Protezione civile di Morlupo, Castelnuovo di Porto, Capena, Riano, Soratte, schierati a protezione delle abitazioni che al momento non sarebbero in pericolo.

Attivato anche l’elicottero della Protezione civile regionale.

 

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Le fiamme sarebbero divampate da alcune sterpaglie per poi estendersi in un vasto terreno scosceso coltivato ad ulivi.

L’intervento è in corso.

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