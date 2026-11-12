CASTELNUOVO DI PORTO – “Il Paradiso è un posto bellissimo”, il dramma della famiglia Simeoli in un film

Lele, attore dilettante cresciuto nella borgata romana Paradiso, vede la propria vita sconvolta dalla diagnosi di leucemia del figlio Edoardo, otto anni.

Senza lavoro e con la moglie in attesa di un bambino, è costretto a tornare a spacciare per il boss della zona.

Mentre il figlio lotta tra la vita e la morte, Lele si trova davanti a una scelta: ricadere nella violenza o coltivare il sogno che condivide con Edoardo, scrivere insieme un film.

E’ la trama de “Il Paradiso è un posto bellissimo”, film diretto da David Ambrosini, che sarà presentato in anteprima sabato 28 novembre alle ore 21.30 nella sezione Zibaldone della 44esima edizione del Torino Film Festival, una delle rassegne più prestigiose del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Papà Emanuele e il figlio Edoardo Simeoli, attori e autori di Ponte Storto, quartiere di Castelnuovo di Porto

L’opera è firmata da Emanuele ed Edoardo Simeoli, attori e autori di Ponte Storto, quartiere di Castelnuovo di Porto dove è stato girato quasi interamente il film.

La sceneggiatura e il soggetto sono scritti a sei mani insieme a Pamela Stefanini, moglie di Emanuele e mamma di Edoardo, ed è tratta dalla vera storia della famiglia Simeoli.

L’attrice e produttrice Claudia Gerini tra Emanuele ed Edoardo Simeoli

Prodotto da Gennaro Coppola per One More Pictures e Claudia Gerini per Attitude Srl, il film è un dramma familiare a sfondo sociale che intreccia malattia, criminalità e desiderio di riscatto, mettendo al centro il rapporto tra un padre e un figlio e una promessa che diventa il motore della storia.

Nel cast de “Il Paradiso è un posto bellissimo”, oltre a Emanuele ed Edoardo Simeoli, ci sono Andrea Arcangeli, Michela De Rossi, Paolo Calvano, Luca Scapparone e la partecipazione di Massimiliano Vado.

LA TRAMA

Quando al piccolo Edoardo, di soli sette anni, viene diagnosticata una grave leucemia, il padre Emanuele trova nel cinema un modo per affrontare insieme al figlio i lunghi mesi di ricovero. Gli fa una promessa: se guarirà, gireranno un film e sarà proprio Edoardo a battere il primo ciak.

“Il Paradiso è un posto bellissimo” è stato girato a Ponte Storto, quartiere di Castelnuovo di Porto

Ed Edoardo, poi, ha battuto davvero il primo ciak de “Il Paradiso è un posto bellissimo”.

Emanuele Simeoli sul set insieme a parte della troupe

Il padre Emanuele – interpretato da Andrea Arcangeli nel film – racconta di aver cercato per quindici anni di mantenere quella promessa, incontrando diversi produttori e proponendo la storia della propria famiglia, ma senza alcun successo.

Fino a che Claudia Gerini – che conosce da sempre la sua famiglia e ne ha seguito tutte le dolorose e coraggiose vicende – decide di proporre il progetto a Gennaro Coppola di One More Pictures che, immediatamente, decide di realizzare il film.

Tra realismo sociale e dramma familiare, l’opera mette in scena il conflitto tra responsabilità e sopravvivenza, tra il peso dell’ambiente in cui si cresce e la possibilità di sottrarsi a un destino che sembra già scritto. Il cinema diventa il filo che lega padre e figlio, ma anche la possibilità concreta di immaginare un’altra vita, di poter ancora scegliere quando tutto sembra già deciso.

Emanuele Simeoli sul set con parte del cast

“Quando ho conosciuto la storia della famiglia Simeoli, ho capito che era il film giusto per la mia opera prima – racconta il regista David Ambrosini – Cercavo una vicenda profondamente radicata nella realtà, capace di raccontare persone vere e conflitti concreti, ma anche di parlare del presente”.

Edoardo e il papà Emanuele Simeoli

“Solo un anno fa con una promessa si esaudiva un desiderio! – racconta in un post su Facebook Emanuele Simeoli – Un sogno coltivato da sempre diventava realtà. Sono tante le parole che vorrei dire, ho scritto insieme alla mia famiglia questa storia, la mia… la nostra, affrontato mille difficoltà per realizzare questo progetto mentre la vita scorreva in fretta, oggi questo film frutto di grande fatica girato nel mio paese a ponte storto non solo è stato realizzato ma è stato selezionato e verrà presentato in anteprima al Festival di Torino.

Una storia toccante ed emozionante sulle difficoltà della vita, le scelte complesse e l’ amore per la famiglia!

Voglio lasciare un messaggio per tutti i giovani “non smettete mai di credere nei sogni” grazie a chi ha fortemente voluto realizzare il mio!

One More, il cast e tutta la troupe che è entrata nel mio cuore”.

L’OMAGGIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto ha omaggiato gli autori dell’opera selezionata per il Torino Film Festival.

“Un traguardo importante per un’opera che porta con sé un pezzo della nostra comunità e che ci rende particolarmente orgogliosi per il percorso di Emanuele ed Edoardo Simeoli – scrive in una nota l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Travaglini – Li abbiamo visti crescere artisticamente, inseguire idee, coltivare il loro amore per il cinema e trasformarlo, passo dopo passo, in progetti concreti, con una sensibilità che non ha mai perso il legame con le proprie radici e con il luogo in cui sono nati e vivono.

Un legame forte, che si traduce nella voglia costante di raccontare, valorizzare e portare con sé in modo autentico Ponte Storto e l’intero territorio tiberino.

Dietro questo risultato ci sono talento, passione, lavoro e quella bella ostinazione di chi continua a credere nelle proprie idee.

Per questo il riconoscimento di Torino ci fa piacere in modo speciale: perché sentiamo che, in qualche misura, parla anche di noi.

Come Amministrazione comunale abbiamo sostenuto questo progetto con il nostro patrocinio e oggi siamo felici di accompagnarne idealmente un nuovo, importante passaggio.

A Emanuele, ad Edoardo e a tutta la squadra che ha dato vita al film vanno i nostri complimenti più sinceri e il nostro grazie”.