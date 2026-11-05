ANTRODOCO – “TRANSFERT”, la nuova esplosiva commedia corale firmata da Chiara Becchimanzi

Dopo i successi di Dionisiaca, Le intellettuali di Piazza Vittorio e Le Donne al Parlamento 2100, Valdrada Teatro conquista ancora una volta il sostegno della Regione Lazio e porta in scena nel Lazio TRANSFERT, la nuova, esplosiva commedia corale firmata da Chiara Becchimanzi.

Un nuovo traguardo per una compagnia che fa della risata un atto culturale e politico, e per un progetto che intreccia satira sociale, comicità travolgente e dramma emotivo.

Perché la salute mentale non è un tabù da nascondere, ma una storia da raccontare.

E, qualche volta, da ridere.

Insieme.

Dopo il debutto a Ostia, lo spettacolo arriva in tre teatri del Lazio: domenica 8 novembre al Teatro Sant’Agostino di Antrodoco (Rieti), domenica 22 novembre alle Cantine Teatrali di Monterotondo (Roma) e domenica 13 dicembre al Piccolo Teatro di Latina.

Siamo nello studio di una psicoterapeuta (Chiara Becchimanzi), alle prese con il percorso annuale dei suoi impegnativi pazienti, fragili, spigolosi e irresistibilmente umani: un maschio alfa spinto dalla sua compagna alla decostruzione del machismo (Fabio Stirlani, aka Stirlo), una caregiver sull’orlo dell’esaurimento nervoso (Monika Fabrizi), una splendida conduttrice tv affetta da dismorfofobia (Giorgia Conteduca), un precario con continui e invalidanti attacchi di panico (Claudio Vanni). Durante le sedute online, conosceremo invece un pensionato iperattivo (Roberto Becchimanzi), un migrante con disturbo da stress post-traumatico (Assane Diop), un adolescente in transizione (Chiara Lentini), una paziente oncologica (Giulia Vanni).

Ciliegina sulla torta, la partecipazione straordinaria di Francesca Reggiani, nel ruolo della psicoterapeuta che segue online la nostra protagonista, tentando di metterla di fronte a sé stessa in un cameo da non perdere.

Equivoci, irresistibili dialoghi dal ritmo trascinante, frequenti colpi di scena e un’affascinante alternanza tra satira sociale e dramma emotivo fanno dello spettacolo un unicum nel suo genere.

I temi trattati, per la loro peculiare delicatezza, sono stati sviluppati in drammaturgia con la consulenza di un team di esperti di salute mentale.

Chiara Becchimanzi, reduce dai numerosi sold out in tutta Italia con i suoi one woman show e da una fortunata stagione radiofonica su Radio2 con “Matti da legare”, e ospite fissa di DiMartedì, descrive così il progetto di cui ha curato la drammaturgia:

“Transfert si propone tre sfide impegnative e necessarie: imparare a ridere di tutto; portare all’attenzione del pubblico situazioni perlopiù invisibili, operando su questa invisibilità una satira sociale; trasformare il tema della salute mentale da stigma a un luogo di confronto aperto, libero, costruttivo e liberatorio.

Per ridere di un argomento, dobbiamo aver superato le cinque fasi del lutto riguardo a quell’argomento: negazione, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione.

Se non siamo arrivati all’accettazione, non possiamo ridere. E se quei temi sono ancora un trauma, individuale prima e collettivo poi – un tabù scolpito nell’inconscio collettivo – non riusciremo mai a riderne. Da questo punto di vista, lo spettacolo si pone anche come terapia collettiva per il pubblico in sala, per aiutarlo a trasformare quei tabù in qualcosa di cui poter ridere.

Il Transfert suggerito dal titolo, in questo caso, non riguarda quindi soltanto la dinamica tra pazienti e psicoterapeuta in scena, ma anche l’eventuale (e auspicata) proiezione catartica del pubblico in sala sulla storia raccontata”.

Valdrada Teatro nasce nel 2010 ed è interamente gestita da giovani artiste.

La compagnia si occupa di produzione di spettacoli e performance per adulti/e, ragazzi e ragazze, formazione artistica e teatrale per tutte le età, progettazione, management e organizzazione culturale, oltre che di progettazione sociale e di rete.

Fin dalla sua fondazione, Valdrada lavora alla costruzione e all’immaginazione di una cultura libera, accessibile, partecipata e viva.

Le sue opere attraversano diversi livelli di espressione e comunicazione, mantenendo al centro l’analisi critica della realtà, l’innovazione dei contenuti e dei linguaggi e l’utilizzo della risata come strumento catartico, riflessivo e attivo.

TRANSFERT

drammaturgia Chiara Becchimanzi

regia Gianni Aureli

con la psicoterapeuta Chiara Becchimanzi

i pazienti in presenza Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi, Fabio Stirlani (Stirlo), Claudio Vanni

i pazienti online Roberto Becchimanzi, Assane Diop, Chiara Lentini, Giulia Vanni

e la partecipazione straordinaria di Francesca Reggiani nel ruolo della psicoterapeuta della psicoterapeuta

Realizzato con il contributo della Regione Lazio – Regolamento dello spettacolo dal vivo 2026

domenica 8 novembre ore 18

TEATRO SANT’AGOSTINO Via del Molino, 8 Antrodoco (Rieti)

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni valdradateatro@gmail.com

Prossime date

domenica 22 novembre ore 18

CANTINE TEATRALI Via Marsala, 29, 00015 Monterotondo RM

Biglietti 13 euro + tessera

Info e prenotazioni valdradateatro@gmail.com

domenica 13 dicembre ore 17

PICCOLO TEATRO via Tucidide, 14 Latina

Biglietti 15 euro

Info e prenotazioni 333.17.13.409