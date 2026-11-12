TIVOLI – Il parco pubblico e il chiosco di via Empolitana assegnati al privato

Il Parco “Itala Terzano” di Via Empolitana, meglio noto come “Ex Casette Basse”, ha un nuovo gestore.

Lo stabilisce la determina numero 3433 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 11 novembre, dal dirigente all’Ambiente del Comune di Tivoli Matteo Neri.

Con l’atto viene aggiudicata alla “MVR Immobiliare 2006 Srl” con sede in via Empolitana 224 la concessione per la durata di 6 anni rinnovabili per altri 6 anni della gestione, in forma gratuita e volontaria, dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria e animazione sportiva e culturale delle aree a verde e realizzazione e gestione di un chiosco bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Parco “Itala Terzano”.

Dalla determina emerge che al bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – pubblicato il 28 aprile scorso aveva risposto Marco Dionisi, presidente dell’associazione “Congeav”, con due progetti e la “MVR Immobiliare 2006 Srl”.

Mentre le due proposte di “Congeav” sono state giudicate improcedibili con soccorso inapplicabile, invece l’istanza presentata dalla “MVR Immobiliare 2006 srl” è risultata da rivalutare con soccorso istruttorio.

Dopo richiesta di soccorso istruttorio inviata il 21 settembre, il 26 ottobre la Commissione ha valutato la documentazione integrativa prodotta dalla “MVR Immobiliare 2006 srl” aggiudicando il bando.

Come previsto dal bando approvato con la determina numero 1359 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA –, il vincitore si occuperà gratuitamente della manutenzione e della custodia dell’area verde da sempre poco curata ai limiti dell’abbandono, ma in cambio potrà aprire all’interno un chiosco bar per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La concessione del Parco “Itala Terzano” consiste nella possibilità di installare e gestire in un’area di 225 metri quadrati un chiosco bar con tavolini e sedie dotato di registratore di cassa: ovviamente saranno a carico del gestore le utenze di energia elettrica, gas, acqua potabile e linea telefonica.

Al concessionario spetteranno manutenzione ordinaria, pulizia e sorveglianza del parco e del chiosco, delle attrezzature, delle installazioni, dei giochi per bambini e degli impianti ivi presenti, nonché custodia degli stessi durante gli orari di gestione del parco con la costante presenza di addetti.

Nelle incombenze di manutenzione ordinaria sono comprese le operazioni di sfalcio dell’erba, di programmazione di annaffiatura del prato, di manutenzione delle aiuole, nonché di potatura delle siepi e degli arbusti.

Il gestore dovrà mantenere la fruizione libera e pubblica dell’area a tutti e alle scuole limitrofe prevedendo la stipula di apposite convenzioni atte a normarne l’accesso e l’uso occasionale da parte dell’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

Il concessionario dovrà infine stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori a 500 mila euro.

Sono a carico dell’amministrazione Comunale, le manutenzioni straordinarie, il ripristino dei punti luce, le utenze elettriche relative all’impianto di illuminazione del parco ad esclusione del chiosco per il quale il gestore dovrà altresì procedere ad attivare apposite utenze.