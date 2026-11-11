TIVOLI – Spartan Race, Lucia Di Rienzo sogna l’Olimpiade di Los Angeles 2028

Sport, Tiburno Quotidiano /

La disciplina annessa al Pentathlon Moderno, l’atleta 40enne continua a vincere

Gli anni passano, ma lei continua a mietere successi.

Così nel fine settimana ha conquistato due medaglie d’oro Lucia Di Rienzo, 40enne di Tivoli residente a Foligno, già campionessa mondiale di Spartan Race nel 2022, campionessa italiana in carica della categoria 40-44 anni e mental coach.

 

 

Teatro delle splendide vittorie è stato lo “Spartan Gubbio 2026”, uno degli eventi sportivi più importanti della disciplina per atleti che non si arrendono mai.

 

 

Sabato 7 novembre l’atleta si è imposta sul podio più alto nella categoria Overall Age Group della “Spartan Beast”, percorrendo in tempi record la distanza di 22 chilometri su un dislivello positivo di 1.250 metri.

Domenica 8 novembre un altro primo posto nella categoria Overall Age Group della “Spartan Super”, una gara sulla distanza dei 13 chilometri e un dislivello positivo di 800 metri.

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Due vittorie consecutive in un weekend particolarmente impegnativo, caratterizzato da percorsi tecnici, dislivelli importanti e ostacoli che richiedono forza, resistenza e preparazione atletica.

Il prossimo grande obiettivo sono i Campionati Mondiali Spartan Race, in programma il 12 e 13 dicembre 2026 a Chiang Rai in Thailandia, dove l’atleta tiburtina tornerà a confrontarsi con le migliori specialiste internazionali della disciplina, con l’ambizione di conquistare un nuovo risultato di prestigio e portare ancora una volta il nome di Tivoli  sul palcoscenico mondiale.

 

 

Domenica scorsa a Gubbio si è disputata la prima edizione del Campionato Italiano Spartan/FIPM, una gara di 21 chilometri organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pentathlon Moderno, nell’ambito della quale Lucia Di Rienzo ha conquistato uno straordinario secondo posto.

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Lo scorso 14 aprile, infatti, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno  ha dato il via libera all’accordo con il mondo Spartan, approvando il Regolamento Ufficiale Spartan Race 2026 e avviando una serie di iniziative congiunte per consolidare lo sviluppo della disciplina a ostacoli verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il sogno americano di Lucia Di Rienzo è appena iniziato.

“Ringrazio gli sponsor che mi sostengono – commenta la campionessa tiburtina – la “Acque Albule Spa”, la partecipata del Comune di Tivoli che gestisce le Terme di Roma, il “Gran Hotel Duca d’Este” di Tivoli Terme”, “Asa Tivoli Spa” e “Asa Servizi Srl”, “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama, la “Carrozzeria Empolitana Srl di Lanciano Damiano” di Tivoli e la “Fratelli Pirandola – Blocchi e lastre di travertino”.

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