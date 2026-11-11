TIVOLI – Spartan Race, Lucia Di Rienzo sogna l’Olimpiade di Los Angeles 2028

Gli anni passano, ma lei continua a mietere successi.

Così nel fine settimana ha conquistato due medaglie d’oro Lucia Di Rienzo, 40enne di Tivoli residente a Foligno, già campionessa mondiale di Spartan Race nel 2022, campionessa italiana in carica della categoria 40-44 anni e mental coach.

Teatro delle splendide vittorie è stato lo “Spartan Gubbio 2026”, uno degli eventi sportivi più importanti della disciplina per atleti che non si arrendono mai.

Sabato 7 novembre l’atleta si è imposta sul podio più alto nella categoria Overall Age Group della “Spartan Beast”, percorrendo in tempi record la distanza di 22 chilometri su un dislivello positivo di 1.250 metri.

Domenica 8 novembre un altro primo posto nella categoria Overall Age Group della “Spartan Super”, una gara sulla distanza dei 13 chilometri e un dislivello positivo di 800 metri.

Due vittorie consecutive in un weekend particolarmente impegnativo, caratterizzato da percorsi tecnici, dislivelli importanti e ostacoli che richiedono forza, resistenza e preparazione atletica.

Il prossimo grande obiettivo sono i Campionati Mondiali Spartan Race, in programma il 12 e 13 dicembre 2026 a Chiang Rai in Thailandia, dove l’atleta tiburtina tornerà a confrontarsi con le migliori specialiste internazionali della disciplina, con l’ambizione di conquistare un nuovo risultato di prestigio e portare ancora una volta il nome di Tivoli sul palcoscenico mondiale.

Domenica scorsa a Gubbio si è disputata la prima edizione del Campionato Italiano Spartan/FIPM, una gara di 21 chilometri organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pentathlon Moderno, nell’ambito della quale Lucia Di Rienzo ha conquistato uno straordinario secondo posto.

Lo scorso 14 aprile, infatti, la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha dato il via libera all’accordo con il mondo Spartan, approvando il Regolamento Ufficiale Spartan Race 2026 e avviando una serie di iniziative congiunte per consolidare lo sviluppo della disciplina a ostacoli verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il sogno americano di Lucia Di Rienzo è appena iniziato.

“Ringrazio gli sponsor che mi sostengono – commenta la campionessa tiburtina – la “Acque Albule Spa”, la partecipata del Comune di Tivoli che gestisce le Terme di Roma, il “Gran Hotel Duca d’Este” di Tivoli Terme”, “Asa Tivoli Spa” e “Asa Servizi Srl”, “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama, la “Carrozzeria Empolitana Srl di Lanciano Damiano” di Tivoli e la “Fratelli Pirandola – Blocchi e lastre di travertino”.