FONTE NUOVA – “Donne al sicuro”, corso di difesa personale in parrocchia 

Sabato 28 novembre dalle 9,30 alle 12,30 nella sala polifunzionale della parrocchia di Santa Lucia a Fonte Nuova si terrà l’evento “Donne al sicuro”.

Si tratta di una giornata formativa gratuita dedicata ad un corso di autodifesa organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova.

A promuoverla sono le associazioni “Il Tempio della Bellezza per la Formazione e il Sociale” fondata da Francesca Manenti, nota Estetista del territorio, e “IPTS International Police Training System”.

Nella Parrocchia di Santa Lucia in via Lombardia gli Istruttori qualificati IPTS rappresentati dal Maestro Istruttore Mario Laganà insegneranno alcune tecniche di difesa da possibili aggressioni: alle donne partecipanti verrà donato lo spray al peperoncino.

“La prevenzione è il primo atto d’amore verso te stessa – commentano gli organizzatori – Unisciti a noi per imparare a riconoscere i segnali, rafforzare la tua sicurezza e riscoprire la tua forza interiore.

Conosci, previeni, difenditi.

Perché la tua voce e la tua libertà sono beni preziosi da custodire”.