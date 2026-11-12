ALBANO LAZIALE – Botte alla ex, italiano arrestato 

Il primo a notare la scena è stato un vigile urbano libero dal servizio che ha immediatamente allertato i colleghi.

Così l’aggressore era stato allontanato, ma nel cuore della notte si è presentato a casa della ex per “regolare i conti”.

Schiaffi, pugni e calci: una scarica di colpi tanto violenti da mandare la donna all’ospedale.

Per questo martedì 10 novembre un italiano di 43 anni residente ad Albano Laziale è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della ex, una donna donna italiana di 42 anni, da parte della Polizia Locale di Castel Gandolfo e della Polizia di Stato di Albano Laziale

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nella serata di lunedì la coppia era in auto a Castel Gandolfo, quando ha iniziato a discutere.

Ma l’uomo ha iniziato ad alzare le mani e la donna ha lanciato una richiesta di aiuto.

Il primo a raccoglierla è stato un agente della Polizia Locale della cittadina del Papa, che ha richiesto l’intervento dei colleghi coordinati dal Comandante, il Commissario Coordinatore William Chiarelli.

Pare che la 42enne non abbia voluto sporgere denuncia, per questo gli agenti hanno provveduto all’allentamento dell’uomo.

Tuttavia all’alba il 43enne ha raggiunto l’appartamento della donna ad Albano Laziale e con una scusa è entrato in casa.

A quel punto, ha iniziato a colpire la ex che è comunque riuscita a lanciare una richiesta di aiuto telefonica agli agenti della Polizia Locale di Castel Gandolfo che si sono precipitati sul posto insieme agli uomini e alle donne del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Albano Laziale, coordinati dal Dirigente Roberto Serra.

Gli agenti hanno posto in essere una sinergica e immediata attività investigativa e operativa che ha permesso di trarre in salvo la donna e di sorprendere l’uomo ancora in casa della vittima.

Per il 43enne italiano è scattato arresto e la traduzione presso la Casa Circondariale di Velletri, come da disposizioni della competente Autorità Giudiziaria.

La vittima, che aveva riportato lesioni su tutto il corpo, è stata successivamente trasportata per le necessarie cure presso il locale nosocomio dei Castelli Romani da dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

L’episodio testimonia l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel fornire una risposta concreta e immediata a tutela delle vittime di violenza, confermando l’attenzione delle Istituzioni verso un fenomeno che richiede prontezza d’intervento e sinergia tra segnalazioni dei cittadini e azione delle Forze dell’Ordine.