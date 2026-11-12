MORLUPO – Rita Golino presenta “Cronaca di un amore sbagliato”

Ci sono storie che iniziano come promesse d’amore e che, lentamente, si trasformano in prigioni invisibili.

Storie in cui il confine tra attenzione e controllo, tra passione e possesso, diventa sempre più difficile da riconoscere.

È proprio in questo territorio fragile e doloroso che ci conduce “Cronaca di un amore sbagliato”, il libro di Rita Golino, pubblicato da EMIA Edizioni, che sarà presentato domenica 15 novembre, alle ore 17, presso la splendida sala della Bottega d’Arte di Morlupo, in via Cesare Battisti 23.

Attraverso le lettere che Virginia scrive alla nonna nell’arco di un anno, mese dopo mese, prende forma un racconto intimo e profondo. Virginia affida alla carta i propri pensieri, le emozioni e le vicende di una relazione che, da sogno d’amore, si trasforma progressivamente in una realtà fatta di dipendenza, paura e violenza.

La nonna resta una presenza silenziosa, destinataria di parole che diventano testimonianza di un dolore difficile da raccontare e, talvolta, persino da riconoscere.

La storia di Virginia ci invita a guardare oltre le apparenze, a interrogarci sui meccanismi che possono intrappolare una persona in una relazione sbagliata e su quei segnali che spesso vengono confusi con manifestazioni d’amore.

Perché amare non significa possedere, controllare o ferire. L’amore autentico non toglie libertà, non genera paura e non pretende di cancellare l’identità dell’altro.

In vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la presentazione di questo libro diventa un’occasione preziosa per riflettere su una realtà che attraversa la nostra società e che non può essere confinata a una sola giornata.

La violenza si combatte anche attraverso la cultura, le parole, l’ascolto e la capacità di riconoscere ciò che non deve mai essere considerato normale.

A dialogare con l’autrice sarà Marianna Mariotti.

A leggere brani tratti dal libro sarà Filomena Vilgietti.