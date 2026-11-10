GUIDONIA – Vigile pusher, Forza Italia interroga il sindaco: “Perché operava da solo con l’auto di servizio?”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Spaccio di cocaina: agente della Polizia Locale arrestato e all’articolo GUIDONIA – Vigile e spacciatore di cocaina: il Comune gli dimezza lo stipendio, dai consiglieri comunali di Forza Italia Arianna Cacioni e Alfonso Masini riceviamo e pubblichiamo un comunicato in cui annunciano di aver presentato un’interrogazione consiliare a risposta scritta per fare chiarezza sull’organizzazione dei servizi, sui controlli interni e sulle eventuali responsabilità gestionali:

«La magistratura accerterà le responsabilità penali, ma sul piano amministrativo pretendiamo risposte.

Se fosse confermato che il dipendente operava abitualmente da solo, utilizzando un’autovettura di servizio, vogliamo sapere chi autorizzava queste modalità operative e soprattutto chi vigilava sul suo operato.

L’interrogazione contiene undici quesiti rivolti al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale, con particolare attenzione all’assegnazione dei turni, all’utilizzo dei mezzi comunali e all’efficacia dei controlli gerarchici.

Non intendiamo mettere in discussione la professionalità dell’intero Corpo, che merita rispetto e tutela. Ma una vicenda di questa gravità non può chiudersi con la sola sospensione del dipendente.

Se ci sono state carenze organizzative o di controllo, devono emergere. La responsabilità di vigilare non può essere ignorata.

I cittadini meritano trasparenza e risposte concrete».