GUIDONIA – Cocaina e pistola nell’alloggio del parente morto: condannato

Utilizzava una casa popolare disabitata come base del traffico di droga, ma lo stratagemma non era stato sufficiente.

Tant’è che gli investigatori scovarono quasi due etti di cocaina e una pistola clandestina.

Per questo oggi, mercoledì 11 novembre, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado a 3 anni e 2 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco M. C., un disoccupato italiano incensurato di 52 anni residente nel complesso di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell’Albuccione, borgata alla periferia di Guidonia Montecelio.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere le giudici Camilla Amedoro e Barbara Auriemma – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli riconoscendo l’imputato colpevole, ma concedendogli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

M. C. era stato arrestato il 4 dicembre 2024 dai carabinieri della Tenenza di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I militari all’epoca diretti dal Capitano Giuseppe Palatucci avevano fermato il 52enne in strada e si erano fatti condurre in un appartamento assegnato ad un parente deceduto e momentaneamente disabitato.

Durante la perquisizione i militari scovarono 9,80 grammi lordi di cocaina nascosta nel bagno e altri 180 grammi lordi in una busta di cellophane occultata nell’armadio della camera da letto, oltre a sostanza da taglio e circa 3 mila euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

All’interno della casa popolare i carabinieri sequestrarono anche una pistola a tamburo calibro 9 corto senza matricola e marchio di fabbrica risalente a prima del 1920, oltre a tre proiettili.

Oggi il Tribunale di Tivoli ha condannato M. C., difeso dall’avvocata Debora Capobianchi di Tivoli, anche ad una multa di 4.500 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni.