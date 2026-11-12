 ROMA – Festa interrotta dall’allarme bomba a scuola: la sorpresa dei carabinieri

L’allarme bomba gli aveva mandato a monte la festa e lui era tornato a casa dispiaciuto.

Per rincuorarlo i carabinieri gli hanno donato un modellino della gazzella dell’Arma.

E’ la bella storia di vicinanza e sensibilità che questa mattina, giovedì 12 novembre, ha visto protagonisti i Carabinieri della Stazione di Roma Prati e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di via Cassiodoro.

La racconta in un comunicato stampa il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, la festa per il decimo compleanno del piccolo Angelo (nome di fantasia), alunno di una quarta classe, era stata improvvisamente interrotta a causa dell’evacuazione del plesso scolastico a seguito dell’arrivo dell’oramai famosa e-mail che preannunciava una bomba.

Questa mattina, i militari della Stazione di Roma Prati si sono recati presso l’istituto per l’acquisizione formale di alcuni documenti relativi alla vicenda di ieri e in tale occasione, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Valeria Defina, hanno voluto fare una sorpresa al piccolo alunno, dispiaciuto per l’interruzione della sua festa.

I militari hanno consegnato al festeggiato un regalo speciale: un modellino giocattolo dell’autoradio Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri, permettendogli così di festeggiare il suo decimo compleanno insieme ai compagni di classe e lasciandosi alle spalle il timore del giorno prima.