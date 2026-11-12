Quando è stato fermato, gli investigatori si sono insospettiti per la sua reazione ed è scattata la perquisizione.

Così i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne italiano sequestrando oltre 11 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e circa 13 mila euro in denaro contante.

Secondo un comunicato stampa delle Fiamme Gialle, si tratta di un’ulteriore operazione svolta sul territorio capitolino e scaturita dall’iniziativa di una pattuglia impegnata nel territorio di Castelverde, nella zona est della Capitale, nel dispositivo di presidio permanente di controllo economico del territorio capitolino, di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti.

I militari hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo il 60enne residente a Roma, che ha mostrato da subito un atteggiamento di particolare nervosismo.

Alla luce degli esiti delle prime verifiche sul conto dell’uomo, anche attraverso l’ausilio delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati, i Finanzieri hanno approfondito il controllo sottoponendo l’autoveicolo a perquisizione.

Le operazioni consentivano di individuare due doppifondi realizzati sotto i sedili anteriori del mezzo, accessibili attraverso l’uso di un telecomando, nei quali erano occultati 10 panetti di cocaina, 2 panetti di hashish e una cospicua somma di denaro contante.

Inoltre, le successive perquisizioni eseguite presso un appartamento nella disponibilità del soggetto facevano rinvenire ulteriori mazzette di denaro contante (banconote dal taglio di 50 euro), consentendo il sequestro della somma complessiva di 12.800 euro.

All’esito delle attività, come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

Una volta venduta nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Roma, la droga avrebbe potuto fruttare all’organizzazione delinquenziale profitti illeciti stimati in oltre 2 milioni di euro.