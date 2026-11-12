PALOMBARA SABINA – Colto da malore , operaio muore sul lavoro

dì Francesca Romana Severini

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, a Palombara Sabina. Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.tv, il fatto è accaduto intorno alle 15.30 in via Possenti, nei pressi dell’Ospedale Santissimo Salvatore. La vittima è un operaio italiano di 57 anni che, insieme a un collega, stava scaricando alcuni infissi da un camion quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’eliambulanza ARES , i carabinieri di Palombara Sabina, gli agenti della Polizia Locale e gli ispettori dello SPreSAL dell’ Asl Roma 5. Nonostante le manovre di rianimazione proseguite per diversi minuti da parte dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.tv, il 57enne sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. A stabilire le cause del decesso sarà l’esito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Tivoli.