TIVOLI – Il PD organizza il “Festival della Politica”

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre il Circolo del Partito Democratico di Tivoli svolgerà la Conferenza Programmatica aperta al contributo di cittadini e simpatizzanti.
È un appuntamento che rappresenta un punto di partenza nella definizione delle idee e delle proposte politiche dei democratici per la città.
Tre giorni di incontri e dibattiti che il PD di Tivoli ha deciso di chiamare “TIVOLI POP” e corredarla di grafiche gioiose e colorate.
“È stato scelto POP perché significa popolare, aperto, partecipato – si legge in un comunicato stampa – Una politica che non rinuncia alla profondità delle idee, ma che vuole renderle accessibili, condivise, vive”.
Il programma dei lavori prevede:
Venerdì 6 ore 18,30 presso l’ex chiesa di San Michele in piazza Palatina a Tivoli.
Incontro con Marta Bonafoni (della segreteria nazionale del PD), Daniele Leodori (segretario regionale), Rocco Maugliani (segretario provinciale) sui temi della Politica nazionale
Sabato 7 – Sala conferenza delle Scuderie estensi
dalle ore 9,30
Tavolo sui temi del “Sociale”
Tavolo sui temi del “Lavoro”
dalle ore 16,00
Tavolo sui temi della “Cultura e dell’Associazionismo”
Tavolo sui temi delle “Politiche di Genere”
Tavolo ”Città e quartieri” sui temi amministrativi
Tavolo sul ruolo e le iniziative del “Partito Democratico”
Domenica 8 – Sala conferenza delle Scuderie estensi *
ore 10,30
Conclusioni della Conferenza programmatica e relazioni dei coordinatori dei tavoli tematici
ore 12,00
Intervento di Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.