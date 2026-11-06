TIVOLI – Il PD organizza il “Festival della Politica”

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre il Circolo del Partito Democratico di Tivoli svolgerà la Conferenza Programmatica aperta al contributo di cittadini e simpatizzanti.

È un appuntamento che rappresenta un punto di partenza nella definizione delle idee e delle proposte politiche dei democratici per la città.

Tre giorni di incontri e dibattiti che il PD di Tivoli ha deciso di chiamare “TIVOLI POP” e corredarla di grafiche gioiose e colorate.

“È stato scelto POP perché significa popolare, aperto, partecipato – si legge in un comunicato stampa – Una politica che non rinuncia alla profondità delle idee, ma che vuole renderle accessibili, condivise, vive”.

Il programma dei lavori prevede:

Venerdì 6 ore 18,30 presso l’ex chiesa di San Michele in piazza Palatina a Tivoli.

Incontro con Marta Bonafoni (della segreteria nazionale del PD), Daniele Leodori (segretario regionale), Rocco Maugliani (segretario provinciale) sui temi della Politica nazionale

Sabato 7 – Sala conferenza delle Scuderie estensi

dalle ore 9,30

Tavolo sui temi del “Sociale”

Tavolo sui temi del “Lavoro”

dalle ore 16,00

Tavolo sui temi della “Cultura e dell’Associazionismo”

Tavolo sui temi delle “Politiche di Genere”

Tavolo ”Città e quartieri” sui temi amministrativi

Tavolo sul ruolo e le iniziative del “Partito Democratico”

Domenica 8 – Sala conferenza delle Scuderie estensi *

ore 10,30

Conclusioni della Conferenza programmatica e relazioni dei coordinatori dei tavoli tematici

ore 12,00

Intervento di Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.