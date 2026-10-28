GUIDONIA – La ricercatrice Francesca Papazian conquista il secondo posto al Premio Oreste Pessina

dì Francesca Romana Severini

La ricerca come sintesi tra curiosità, metodo e creatività. È questo il pensiero che ha portato Francesca Papazian, ventinovenne di Villanova, a classificarsi seconda, lo scorso 10 ottobre a Catania, al Premio Oreste Pessina per la sua tesi in ambito farmaceutico.

Ex studentessa del liceo classico Amedeo di Savoia di Tivoli , Francesca si è laureata con 110 e lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università Sapienza di Roma, dove oggi svolge una borsa di ricerca occupandosi di formulazione. Accanto al percorso scientifico, però, c’è sempre stato spazio per la creatività, che esprime nel tempo libero attraverso la pittura, la creazione di gioielli e la realizzazione di tatuaggi con l’henné. Da qualche anno, inoltre, si dedica anche alla realizzazione di cosmetici. Fuori dall’ambito professionale, Francesca trova nella famiglia, composta dal papà Ivan , dalla mamma Lucia, entrambi imprenditori, e dalla sorella Ludovica, impiegata presso l’ufficio tecnico di una nota catena di negozi, un punto di riferimento importante. Accanto agli affetti familiari, a occupare un posto speciale nella sua vita sono l’amore per gli animali e il legame con la natura.

Francesca, si è classificata seconda al Premio Oreste Pessina. Come ha accolto questa notizia e quali emozioni ha provato?

«Sono molto onorata di aver vinto questo premio. Quando ho capito di essermi classificata seconda, al momento della premiazione, ho provato un misto di orgoglio e agitazione, pensando che in pochi secondi sarei dovuta salire sul palco per ritirare il premio».

Come è arrivata a partecipare al concorso?

«Me lo ha consigliato il mio relatore, che mi ha spronato a candidarmi».

Francesca Papazian durante la cerimonia di premiazione del Premio Oreste Pessina

Quanto tempo ha impiegato nella stesura della tesi e, soprattutto, può spiegarci brevemente di cosa trattava?

«Ho svolto la tesi da novembre a luglio. Si è trattato di una tesi sperimentale volta a ottenere e caratterizzare film a base polisaccaridica per la veicolazione topica del resveratrolo. Partendo dalla formulazione, sono state testate diverse combinazioni di polisaccaridi e tecniche di crosslinking, per poi passare alla valutazione dei sistemi ottenuti in termini di proprietà meccaniche, grado di reticolazione e, infine, capacità di caricamento e rilascio del farmaco».

Come mai ha scelto di approfondire proprio questo argomento?

<<L’argomento di tesi è stato scelto in seguito a delle attività preliminari svolte nei primi mesi passati in laboratorio. Inoltre essendo io interessata alla formulazione cosmetica, abbiamo pensato di sviluppare un prototipo che potesse avere un’ applicazione topica, utile quindi sia in campo dermatologico che eventualmente cosmetico, per il trattamento di patologie come l’acne o per coadiuvare la terapia farmacologica di patologie cutanee a carattere infiammatorio>>.

Che effetto le fa sapere di aver raggiunto un risultato importante, motivo di orgoglio anche per la sua comunità?

«Ricevere questo premio è stato molto gratificante e sono molto contenta che questo traguardo venga condiviso e apprezzato anche dalla comunità in cui sono cresciuta».

C’è qualcuno, tra familiari, docenti o persone incontrate durante il suo percorso, che sente di dover ringraziare in modo particolare?

«Assolutamente. Innanzitutto la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto nel mio percorso di studio, sopportando le mie numerose ansie e il mio ripetere ad alta voce, più e più volte, le lezioni. Poi il mio relatore, Pietro Matricardi, estremamente disponibile e gentile, una persona realmente buona. Mi ha sempre fatto sentire parte degli aspetti decisionali del progetto di tesi e mai una mera esecutrice di esperimenti, permettendomi di esprimere le mie idee e i miei dubbi».

Come nasce la scelta del suo percorso universitario?

«Inizialmente volevo fare Medicina, ma non essendo entrata al primo tentativo, mi sono iscritta alla triennale in Scienze farmaceutiche applicate, che ho completato laureandomi nel 2020. Non essendo del tutto soddisfatta, ho poi deciso di iscrivermi a Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, perché avevo sviluppato un interesse per la formulazione cosmetica e volevo acquisire una formazione più tecnica».

Quali sono i suoi prossimi progetti?

«Al momento sto seguendo un master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche alla Federico II di Napoli e ho una borsa di ricerca sempre nell’ambito cosmetico. Il mio obiettivo è diventare formulatrice cosmetica e lavorare quindi in ricerca e sviluppo (R&D)».

Il sistema scolastico e universitario italiano riesce davvero a preparare i giovani al mondo del lavoro e a valorizzarne le capacità?

«L’università mi ha fornito un solido bagaglio di conoscenze teoriche, che poi ho iniziato a trasformare in competenze pratiche in laboratorio e attraverso lo studio personale. Ciò che, secondo me, manca al sistema è proprio la pratica e la capacità di insegnare a trasferire la teoria dei libri nella realtà lavorativa e quotidiana. È un passaggio fondamentale che spesso dobbiamo affrontare da soli, sul campo».

Secondo lei, nel nostro paese si investe abbastanza nella ricerca scientifica e nei giovani ricercatori?

«Purtroppo no, si investe decisamente troppo poco. È un peccato vedere quanti giovani laureati e ricercatori di talento, dopo anni di sacrifici, siano spinti o costretti ad andare all’estero per trovare opportunità adeguate, risorse e la stabilità che meriterebbero».

Si parla spesso di meritocrazia.Pensa che il merito sia adeguatamente valorizzato, soprattutto per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro?

«Penso che il merito venga riconosciuto, ma con troppa fatica. La mia percezione è che non basti essere bravi o fare del proprio meglio, perché purtroppo capita spesso che chi mette meno impegno o raggiunge risultati inferiori venga considerato al pari di chi dà il massimo. Servirebbe molta più oggettività nel giudizio. Allo stesso tempo, credo che la competenza da sola non basti: bisogna anche saper emergere, essere propositivi e avere spirito di iniziativa».

Da donna che si è distinta in ambito scientifico, pensa che oggi le ragazze abbiano le stesse opportunità dei ragazzi di affermarsi nella ricerca e nel mondo del lavoro, oppure ritiene che ci siano ancora troppi ostacoli da superare?

«Nella mia esperienza personale non ho mai incontrato ostacoli legati al fatto di essere donna: durante gli studi la maggioranza eravamo ragazze e in laboratorio siamo quasi tutte donne. Credo che nella formazione le opportunità siano assolutamente pari. Le vere difficoltà, semmai, arrivano quando ci si affaccia al mondo del lavoro. Il carico della gestione familiare e della maternità ricade purtroppo ancora in gran parte sulle donne e spesso chi assume prende in considerazione questo aspetto, rendendo più complessa la conciliazione tra carriera e vita privata».

C’è una persona che ha illuminato il suo percorso professionale o a cui si ispira particolarmente?

«Non ho un vero e proprio idolo o una figura unica a cui mi ispiro. Credo che ogni persona incontrata lungo il cammino, nel bene o nel male, mi abbia lasciato qualcosa e abbia contribuito a rendermi chi sono oggi. Mi piace cogliere il meglio da chiunque mi circondi e farne tesoro per migliorarmi continuamente, sia come professionista sia come persona».