GUIDONIA – Road to Glory, presentata la grande notte della boxe: D’Ortenzi, “Non posso sbagliare”

di Claudia Serena Pauselli

È stata presentata questa mattina, nel corso della conferenza stampa al Grand Hotel Duca d’Este, la Road to Glory Fight Night, la grande serata di pugilato internazionale in programma sabato 14 novembre al Palasport di Guidonia Montecelio.

Quattro i titoli in palio nella riunione organizzata da OPI Since 82 con Road to Glory, che vedrà come match principale il derby italiano tra Luca D’Ortenzi ed Eros Seghetti per il titolo europeo EBU dei pesi mediomassimi. La serata sarà trasmessa in diretta su DAZN.

A due giorni dal match, D’Ortenzi ha parlato delle aspettative e soprattutto del peso che assume questo appuntamento nella sua carriera.

«Sarà sicuramente un match difficile. Io e il mio avversario ci conosciamo e lo rispetto moltissimo perché è un pugile molto valido», ha spiegato il campione.

Per D’Ortenzi la posta in palio va però oltre la difesa della cintura.

«Io alla mia età non posso sbagliare. Devo portare questo match a casa perché sento di poter fare, grazie al mio management attuale, un ulteriore step in avanti. Mi sento ancora qualche cartuccia da sparare e ce la devo mettere tutta».

Il pugile ha poi sottolineato il valore della manifestazione organizzata proprio a Guidonia, indicando incontri di questo livello come una strada per rilanciare il movimento pugilistico nazionale. «Sono orgoglioso di questa riunione, di questo grande evento organizzato qui a Guidonia. Quando si parla di rilanciare la boxe italiana, sono questi i match che rilanciano la boxe italiana».

D’Ortenzi ha evidenziato anche il significato di una sfida tutta italiana per una delle cinture continentali più prestigiose: «Due italiani, due ragazzi seri, due bravi ragazzi che si affronteranno sul ring, che daranno spettacolo e che si contenderanno la cintura continentale».

Tra le protagoniste della conferenza anche Gloria Peritore, campionessa europea EBU dei pesi gallo, che sabato difenderà il titolo contro la spagnola Karla Merida. Nel corso del suo intervento Peritore ha richiamato anche il proprio impegno fuori dal ring contro la violenza sulle donne, tema al quale ha legato la sua attività associativa. La pugile ha infatti fondato un’associazione dedicata al contrasto della violenza di genere.

Nel programma della serata anche Giovanni Sarchioto contro Ciril Johnson Suffo per il WBO International dei pesi medi e Vincenzo La Femina contro Ihor Semonchuk per il WBO Global dei pesi piuma.

L’appuntamento è quindi per sabato 14 novembre al Palasport di Guidonia, dove la Road to Glory Fight Night porterà sul ring alcuni dei principali protagonisti del pugilato italiano.