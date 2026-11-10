MONTEROTONDO – Maria Grazia Calandrone presenta “La luce del Sistema”

Una storia vera, una vicenda dolorosa che chiama in causa non soltanto il destino di una donna e delle sue bambine, ma anche il rapporto tra le persone e le istituzioni.

È questo il cuore di “La luce del Sistema. Storia di Ivie e delle sue bambine”, il nuovo libro di Maria Grazia Calandrone, pubblicato da Solferino, che sarà presentato a Monterotondo sabato 14 novembre, alle ore 17, presso la libreria Ubik.

Al centro del libro c’è Ivie, una donna nigeriana arrivata in Italia dopo essere stata vittima di tratta. Una vita segnata dallo sfruttamento, dalla violenza e dalla precarietà, nella quale cerca comunque di costruire una famiglia e assicurare un futuro alle proprie figlie. Ma proprio nel Paese in cui sperava di trovare protezione si consumerà una nuova e drammatica vicenda: le bambine le verranno sottratte e affidate a due famiglie diverse.

Da un episodio avvenuto in ospedale, da un’incomprensione culturale e linguistica, prende forma una storia che si sviluppa tra documenti, testimonianze e vicende giudiziarie.

La Calandrone sceglie di raccontarla senza fermarsi alla cronaca, ma cercando di restituire voce e dignità a una donna la cui storia rischiava di rimanere ai margini.

Il libro affronta temi complessi e attuali: la maternità, l’immigrazione, la violenza sulle donne, le responsabilità delle istituzioni e il confine, talvolta sottile e drammatico, tra protezione e sopraffazione.

A introdurre l’incontro sarà il giornalista Italo Arcuri. A dialogare con l’autrice sarà Marilena Riggio.

L’appuntamento alla Ubik rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di una scrittrice che, ancora una volta, sceglie di misurarsi con una storia umana difficile, affidando alla letteratura anche il compito di interrogare la coscienza collettiva.