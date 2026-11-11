TIVOLI – “Non tocchiamo i treni diretti per Roma Termini”: Pd schierato coi pendolari

Da Alessandro Fontana, consigliere comunale del Partito Democratico di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Questa volta a mobilitarsi sono direttamente i pendolari. Ed è un segnale importante.

È in corso l’organizzazione di una raccolta firme – CLICCA E LEGGI LA RACCOLTA FIRME – per chiedere la salvaguardia dei collegamenti ferroviari diretti tra Tivoli e Roma Termini e il ripristino della partenza delle ore 18:47 da Roma Termini verso Tivoli.

Ma attenzione: la questione è ancora più ampia e riguarda il mantenimento di tutti i collegamenti diretti che rappresentano un servizio fondamentale per la nostra città.

I pendolari ci chiedono soprattutto di scongiurare lo spostamento a Roma Tiburtina dei treni che attualmente arrivano a Roma Termini al mattino, in particolare quello delle 8:11, e di quelli in partenza da Roma Termini alle 14:00 e alle 16:40.

Sono collegamenti essenziali per chi lavora, studia e deve raggiungere quotidianamente la Capitale. Spostarli a Tiburtina significherebbe imporre ulteriori disagi, cambi e tempi di percorrenza a centinaia di cittadini.

Non possiamo accettare che una modifica del servizio ferroviario finisca per penalizzare ulteriormente Tivoli e i suoi pendolari.

Per questo chiediamo al Sindaco di assumere un impegno preciso e concreto.

Deve attivarsi immediatamente presso la Regione Lazio, coinvolgere la Regione Abruzzo e aprire un confronto con Trenitalia e RFI per:

* salvaguardare i treni diretti che arrivano a Roma Termini;

* impedire lo spostamento a Tiburtina del collegamento mattutino delle 8:11;

* mantenere le partenze da Termini delle 14:00 e delle 16:40;

* ripristinare la partenza delle 18:47 da Roma Termini verso Tivoli.

Ricordiamo che il Consiglio Comunale aveva già approvato all’unanimità, nel novembre 2025, una mozione per il ripristino del treno delle 18:47. È arrivato il momento di dare seguito a quell’impegno.

Continueremo a sostenere questa battaglia.

La raccolta firme promossa dai pendolari è un’occasione per far sentire la voce della città. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a sottoscriverla.

Non è una battaglia di appartenenza politica.

È una battaglia per il diritto alla mobilità, per il lavoro, per lo studio e per il futuro del nostro territorio.

Tivoli non deve essere allontanata da Roma. I collegamenti diretti con Termini vanno difesi, non ridimensionati”.