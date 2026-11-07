Un giovane vuole salvare la sorella e sé stesso dal padre tiranno.

Ma finisce per imboccare la strada del crimine, reiterando la violenza a cui si illudeva di sfuggire.

E’ un’idea che piace quella di “Fino a questo punto”, il cortometraggio firmato dalla Casa di Produzione “23” e realizzato dagli studenti della ex quarta C dell’Istituto tecnico tecnologico statale “Alessandro Volta” di Tivoli, già vincitore del “Premio Cinema, Storia & Società”, ottenuto nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, iniziativa della Regione Lazio e Roma Capitale che coinvolge studenti delle scuole superiori nel Lazio.

Mercoledì 4 novembre alle 18, a Palazzo San Lorenzo, a Roma, gli studenti Nahuel Rosati e Daniel Caon sono stati tra i dieci finalisti del “Pitch Trailer” del Trailers FilmFest e hanno presentato il progetto a Marina Marzotto, produttrice con Propaganda Italia, Margherita Chiti di Palomar e Francesca Andreoli produttrice di Cinedora.



Sotto la direzione artistica di Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, il “Trailers Film Fest” è uno degli appuntamenti più attesi, uno spazio per talenti emergenti e professionisti che ha visto concorrere tantissimi prodotti arrivati nelle sezioni Italia, Europa, Mondo.

La sezione del Pitch Trailer rappresenta uno spazio dinamico di scoperta, di confronto e networking, che vanta partner come Coming Soon, Cinefilos, Acting News, The Cinema Show e il patrocinio dalla Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e di Cinecittà.

La docente dell’Istituto “Alessandro Volta” di Tivoli, Cristina Leoni, insieme agli studenti



“Grande entusiasmo e gioia – dice la Professoressa dell’Istituto tecnico “Alessandro Volta” di Tivoli, Cristina Leoni, presente alla serata insieme ai genitori dei due studenti –

Auguro a questi ragazzi, come a tutti gli studenti meritevoli nell’impegno di portare avanti la passione e la costanza che li ha sempre contraddistinti di “non mollare” e di raccogliere in futuro i successi più belli, sempre con grande serietà ed umiltà, perseguire gli obiettivi prefissi e saper trasformare i loro sogni in realtà”.

Vale la pena ricordare che lo scorso 5 maggio, presso la sala Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma Nahuel Rosati e Daniel Caon, insieme a Tommaso Badaracco, Daniele Paoloni, hanno ritirato il “Premio Cinema, Storia & Società”, assegnato al corto “Fino a questo punto” dalla Commissione di esperti composta dal critico cinematografico Fabio Ferzetti, dalla regista Giuliana Gamba, da Maura Cosenza, responsabile produzione di Cinecittà, oltre che da Mauro Medici, Giovanna Pugliese, Stefania Sebasti e Dario Zanfrisco (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).