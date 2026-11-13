GUIDONIA – Chiara Teodorani è regina d’Europa di Kickboxing

A soli 22 anni, Chiara Teodorani conquista il titolo di campionessa europea senior di Kickboxing nella specialità Point Fighting, categoria -55 kg, coronando con una splendida medaglia d’oro la sua prima partecipazione a un Campionato Europeo nella massima classe agonistica.

Il traguardo è stato raggiunto ieri, giovedì 12 novembre, ai Campionati Europei WAKO di Kickboxing 2026 disputati a Skopje, in Macedonia del Nord.

Un successo prestigioso, arrivato al termine di un percorso di alto livello, nel quale l’azzurra ha superato atlete di grande valore, già protagoniste e medagliate nelle più importanti competizioni internazionali.

Dopo aver superato le rappresentanti di Polonia, Ungheria e Croazia, Chiara ha completato la sua straordinaria cavalcata imponendosi nella finale contro la Germania con il punteggio di 7-4, conquistando il gradino più alto del podio continentale.

Un’affermazione che assume un valore ancora maggiore considerando che si trattava del suo primo Campionato Europeo senior, affrontato a soli 22 anni.

Chiara Teodorani de La Botte di Guidonia è un’atleta del Team Lanzilao – Anco Marzio Sporting e si allena presso la palestra Anco Marzio Sporting di Guidonia, sotto la guida del maestro Marco Lanzilao, che la segue fin da quando aveva appena due anni e mezzo.

Il suo curriculum sportivo è impressionante: cinque titoli mondiali, cinque titoli europei, dieci titoli italiani e numerose affermazioni nelle Coppe del Mondo e nelle Coppe Europee. Un palmarès straordinario, costruito attraverso anni di lavoro, sacrifici e successi ai massimi livelli della kickboxing internazionale.

Dotata fin da bambina di un’intelligenza motoria fuori dal comune, Chiara ha saputo trasformare il proprio talento in una carriera ricca di risultati, distinguendosi per velocità, qualità tecniche, determinazione e grande personalità agonistica.

Il passaggio dalle categorie giovanili alla classe senior ha rappresentato una nuova sfida, imponendole il confronto con avversarie più esperte e già affermate sulla scena internazionale. Una fase di crescita che ha contribuito a consolidarne la maturità sportiva.

La vittoria di Skopje rappresenta oggi la consacrazione definitiva anche nella categoria senior, confermando Chiara Teodorani tra le protagoniste del Point Fighting europeo.

Per il Team Lanzilao e per l’Anco Marzio Sporting di Guidonia, questo titolo rappresenta un risultato di grande prestigio, che premia un percorso tecnico e sportivo costruito negli anni con continuità, competenza e dedizione.

A 22 anni, con un palmarès già straordinario e un titolo europeo senior conquistato al debutto, Chiara Teodorani guarda ora a nuovi traguardi internazionali.

Il talento l’ha portata ai vertici.

Il lavoro, la determinazione e la maturità l’hanno resa campionessa d’Europa anche tra le senior.