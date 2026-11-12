SAN CESAREO – Insospettabile con un chilo di cocaina in casa: arrestata

I Carabinieri della Stazione di San Cesareo hanno arrestato una 57enne del posto, incensurata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita a conclusione di una mirata attività investigativa, condotta attraverso prolungati servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno consentito ai militari di monitorare i movimenti sospetti registrati nella zona.

Raccolti sufficienti elementi di riscontro, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz con una perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna.

All’esito delle operazioni, la 57enne è stata trovata in possesso di circa un chilogrammo di cocaina, custodita all’interno di tre buste termosaldate, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, nonché appunti manoscritti e un telefono cellulare attestanti l’attività di spaccio.

Lo stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata associata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia Femminile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.