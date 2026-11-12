Allarmi bomba a scuola: tre domande per istituzioni e cittadini

Due mail a distanza di 24 ore, due allarmi bomba che hanno determinato nuove evacuazioni dalle scuole di tutta Italia.

Le mail massive recapitate dal sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” stanno sortendo gli effetti desiderati: panico e fughe ieri, mercoledì 11 novembre, e oggi, giovedì 12 novembre.

Di questo passo c’è da aspettarsi nuovi messaggi minatori domani e nei giorni a venire.

Anche per questo la Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato ai Dirigenti scolastici che resta facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio.

Pertanto, le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento ed informazione utile per le necessarie valutazioni.

Secondo Tiburno.Tv, tre punti restano da chiarire con altrettante domande rivolte ad istituzioni e cittadini.

Il primo è: esiste un protocollo congiunto da seguire per definire una segnalazione più a rischio di un’altra?

Il secondo dubbio è: se da oggi alla fine dell’anno scolastico viene recapitata una mail al giorno, le scuole vengono evacuate tutti i giorni?

Il terzo quesito è: se nella giornata di ieri, a seguito del primo allarme bomba, sono state esperite le verifiche e i controlli da parte delle forze dell’ordine, per quale motivo anche oggi è scattato l’allarme bomba e i plessi sono stati ancora evacuati?