TIVOLI – Coppa Italia di Lotta greco-romana: doppietta per gli atleti tiburtini

Una medaglia d’oro e una d’argento, oltre ad un quinto posto e altre buone prestazioni.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “Team Made” di Campolimpido di Tivoli nell’ambito della Coppa Italia di lotta greco-romana e femminile, la competizione che si disputata sabato scorso 7 novembre al Palazzetto dello Sport di Rovereto riunendo nelle categorie Under 17 gli atleti U15 e U17 e, nelle Over 17, gli U20 e Senior.

Un’altra esperienza importante per il Team Made, che torna dalla competizione con ottimi risultati e tanta soddisfazione.

Il team guidato dal maestro Guglielmo Cecca ha portato in gara una squadra composta interamente da ragazzi Under 15 che hanno affrontato una competizione di livello Under 17: una scelta che ha permesso agli atleti tiburtini di confrontarsi con avversari più grandi ed esperti, dimostrando carattere, determinazione e grande voglia di crescere.

Michelle Cecca, prima classificata nella Coppa Italia di lotta femminile

Nella lotta femminile Under 17, successo per Michelle Cecca, prima classificata.

Alessio Volpe, secondo classificato nella Coppa Italia di lotta greco-romana

Secondo posto per Alessio Volpe, mentre Alessandra Pacchiarotti raggiunge la quinta posizione in classifica.

Da segnalare anche Darius Isai che ha disputato un’ottima gara, mettendo in mostra soprattutto in un incontro tutto il suo potenziale. Purtroppo l’atleta non è riuscito a superare gli ottavi di finale, ma ha dimostrato di essere sulla strada giusta.

Riccardo Ricci questa volta non era nella sua giornata migliore, ma il lottatore vale e i coach sono certi che saprà riscattarsi presto.

“Al di là dei piazzamenti – commenta lo staff del “Team Made” di Campolimpido – quello che conta è vedere i nostri ragazzi misurarsi con atleti più grandi, affrontare nuove difficoltà e continuare a fare esperienza.

Il futuro si costruisce anche così: con coraggio, sacrificio e voglia di mettersi alla prova!”.