GUIDONIA – Il musical “Donna” coinvolge oltre 600 studenti nella sensibilizzazione contro la violenza di genere

dì Francesca Romana Severini

Si è svolto ieri, mercoledì 11 novembre, presso il Teatro Imperiale di Guidonia, l’ultimo appuntamento dedicato alle scuole del musical Donna, scritto da Mirko Boemi. L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza GEA, la Onlus Girotondo ,MAB Studio, e con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, ha visto la partecipazione degli Istituti: Don Lorenzo Milani, Leonardo Da Vinci ,Giuliano Montelucci e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana. Il progetto ha come scopo quello di sensibilizzare ogni forma di violenza contro le donne, da quella fisica a quella psicologica. Eppure, il musical, nonostante si faccia portavoce di una tematica così forte, racconta in realtà l’antitesi per eccellenza della violenza ovvero la libertà in tutte le sue forme.

Ambientato nella redazione “Donna il Magazine”, lo spettacolo si apre con Anna Bonato, direttrice artistica di MAB Studio, che veste i panni di Benedetta, responsabile del giornale, la quale chiede alle sue impiegate degli spunti per lo speciale sulla Festa della Donna. A quel punto, Matilde, interpretata da Elena Cilli, ha un’idea geniale: indire un concorso dove le donne possono partecipare inviando tramite posta, la loro storia.Come premio, alle vincitrici verrà offerto un viaggio alla spa.

Da lì, è un susseguirsi di emozioni, paure e scene esilaranti che vedranno l’introduzione di nuovi personaggi come quello di Elisa, interpretata da Chiara Chimenti, Alice, interpretata da Elisa Bottaro, e Marlene, rappresentata da Melissa Palmieri. E quando tutto sembra terminato, un nuovo colpo di scena porta lo spettatore a scoprire ,per certi versi, la storia più forte del musical. I temi toccati , espressi con un linguaggio semplice , non vengono mai minimizzati e ciò contribuisce a rendere facile e naturale , il passaggio tra le diverse tematiche : dalla maternità all’abbandono, dalla violenza sessuale al senso del consenso, dal distacco dal nido natale fino ad arrivare al diritto di vivere il proprio corpo come ognuno ritiene giusto. Ogni donna porta con sé una storia, una cicatrice, una vittoria. Tutte, però, rappresentano in pieno la forza, l’audacia e il coraggio ed è proprio per questo che tutte rientrano nel significato più ampio del termine DONNA. «Lo spettacolo manda molti messaggi importanti. Benedetta fa valere quello che sente veramente e diventa espressione dell’amore profondo ,viscerale che non dipende dal sesso dei componenti. Uno spazio importante nello spettacolo é dedicato anche alla famiglia. Delle volte, la paura del giudizio ci blocca e spesso non ci rendiamo conto che le persone a noi vicine, possono essere il primo aiuto concreto», spiega Anna Bonato.

Il vero salto di qualità dello spettacolo lo si ha con la riproduzione, quasi cinematografica, della rottura della quarta parete. Nei pezzi più forti la finzione cessa e si apre un contatto diretto con l’osservatore, come nel caso del recapito telefonico 1522, numero d’emergenza in caso di violenza, che viene più volte menzionato, o quando il racconto della violenza sessuale invita a non sentirsi soli e a chiedere aiuto.

Uno dei momenti più significativi arriva a fine musical, quando gli attori escono dal palco e si instaura un nuovo contatto con lo spettatore, aprendo un confronto sulle tematiche affrontate. Un momento voluto proprio per coinvolgere il pubblico e renderlo parte attiva dello spettacolo. «Per noi è importante che il Centro Gea venga riconosciuto come presenza concreta perché purtroppo non è sempre così. Volevamo invertire la tendenza e far passare il messaggio che insieme si può fare qualcosa di diverso. Il dibattito finale nasce proprio da questo.Il teatro è da sempre cultura e cerca di scatenare nell’osservatore un pensiero, attivando il confronto. Volevamo in qualche modo normalizzare il discorso, non sminuendolo ma spingendo le persone a farsi qualche domanda in più», racconta Mirko Boemi, direttore artistico di MAB Studio e regista dello spettacolo.

Mirko Boemi, direttore artistico di MAB Studio e regista dello spettacolo

Boemi sottolinea anche il duro lavoro svolto dal cast: «le attrici hanno studiato molto essendo queste tutte storie vere. É una cast qualificato, tra loro ci sono ragazze che hanno studiato in accademie europee, scuole di teatro e recitazione e continuano a farlo tutt’oggi, così come me, che continuo a studiare regia, teatro, dizione e tutto ciò che riguarda la sfera creativa, per non identificarmi solo come ballerino e coreografo, ma diventare artista a 360 gradi, affinché i messaggi in cui credo possano essere visti e ascoltati da tutti. Questo è stato il mio modo e ho cercato di trasmetterlo anche alle ragazze».

Anche la Dottoressa Serena Tripoli, responsabile del Centro Antiviolenza Gea di Guidonia, ai microfoni di Tiburno.Tv ha sottolineato l’importanza di un pubblico così giovane : «Eventi come questo aiutano a prendere consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda alcune tematiche che molto spesso non vengono affrontate in maniera strutturata né dalle scuole, poiché delle volte non c’è la possibilità, né dalle famiglie, poiché delle volte mancano gli strumenti. Andrebbero fatti interventi molto frequenti per dire che stiamo affrontando il problema della violenza di genere in maniera utile ed efficace però sicuramente ,questi sono spunti che possono aiutare. La presenza di oltre 600 alunni ne è la dimostrazione piena. Si sono mostrati molto interessati, curiosi e hanno portato riflessioni importanti.Sensibilizzare gli adulti è fondamentale, ma lo è soprattutto nei giovani.Proprio in questa fascia iniziano le prime relazioni e in quelle di parità si può costruire una vita libera dalla violenza. La decisione di coinvolgere in particolare questa fascia di età -alunni di terza media e superiori- nasce proprio perché crediamo che prima se ne parli e meglio è. Non a caso, i dati Istat ci ricordano che la violenza è in crescita anche nei giovanissimi, perciò è primario parlarne con chi poi formerà la società del domani».

Dottoressa Serena Tripoli, responsabile del Centro Antiviolenza Gea

La responsabile ricorda inoltre che per rivolgersi al Centro Gea è possibile recarsi direttamente nella struttura in Via Casal Bianco 18, aperta il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Il centro presenta anche un numero di emergenza attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, festivi compresi: 349 0798572. «La donna può rivolgersi al centro in maniera gratuita e anonima, facendo un primo accesso telefonico. Eventualmente, valutando il rischio che in quel momento sta correndo, si può indirizzare alle forze dell’ordine oppure fissare un primo colloquio conoscitivo con le operatrici del centro e valutare il percorso adatto alle proprie esigenze .I servizi del centro sono tutti gratuiti e vanno dal supporto psicologico a quello legale, laddove dovesse servire».

Gli occhi ora sono puntati sull’ultima replica del musical Donna che si terrà sabato 14 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro Imperiale di Guidonia. Le prenotazioni sono aperte a tutti e l’intero incasso sarà ,come nelle volte precedenti, devoluto all’Associazione Gea.Per le prenotazioni dei biglietti è possibile rivolgersi presso MAB studio o tramite recapito 3518246441. <<L’augurio è che questa manifestazione possa crescere e continuare a rappresentare qualcosa di importante per la comunità>> ha concluso Mirko Boemi << perchè difendere le donne e la libertà ,senza giudizi nè compromessi, è un compito che spetta a tutti noi>>.