“Dimissioni di Giorgia Meloni o esplode la scuola”: il testo del nuovo allarme bomba

“Attenzione.

Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”.

Inizia così il testo della seconda mail in due giorni che stamattina, giovedì 12 novembre, è stata recapitata a varie scuole d’Italia facendo scattare gli allarmi bomba.

La mail è firmata anche stavolta dal sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

“L’ordigno esplosivo – si legge nella mail – è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM).

All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti

Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo.

Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370.

Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone.

Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente.

Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato.

Con disprezzo,

Mikhail Andropov”.