TIVOLI – “La Acque Albule Spa è in vendita?”

Dal Movimento Civico Tiburtino riceviamo e pubblichiamo:

“Più di un anno e tutto tace ma sul futuro delle Terme Acque Albule, sotto traccia, abbiamo l’impressione che qualche trama probabilmente si stia sviluppando e a un Movimento civico come il nostro, che esige da chi amministra la città, chiarezza ed informazione limpida, corre l’obbligo di vigilare sugli interessi indelebili ed inalienabili dei tiburtini.

Il tema è quello delle Terme Acque Albule che, ricordando la scadenza della concessione mineraria per l’utilizzo delle acque sulfuree al Comune di Tivoli nel 2031, poco più di un anno fa ha visto un atto amministrativo evidentemente finalizzato alla vendita delle Terme e dei terreni ad esse connesse.

Una vendita che la maggioranza guidata dal Sindaco Innocenzi ha scritto a chiare lettere nel Documento Unico di Programmazione 2026-29 approvato dal Consiglio comunale: “Concludere parallelamente il percorso di privatizzazione avviato nel 2000 dismettendo le partecipazioni azionarie residue attraverso la procedura pubblica eccezion fatta per una quota di partecipazione azionaria pari al 5-10% del capitale sociale.”

Atto conseguente è stata la delibera di affidamento ad INVIMIT, della valutazione del valore dello stabilimento termale e dei suoi annessi.

Invimit SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, come scrive nella home page del suo sito (https://www.invimit.it/regenera-missione-nazionale-di-rigenerazione-del-patrimonio-pubblico/), opera attraverso fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, con un mandato istituzionale chiaro: valorizzare e rigenerare il patrimonio immobiliare pubblico italiano.

Ricordando che, in conseguenza delle loro proprietà terapeutiche e dei relativi benefici, la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua sulfurea è stata concessa ai tiburtini dal Papa Pio IX attraverso un decreto che risale 1857, siamo convinti che eventualmente devono essere i tiburtini a decidere se, tenendo conto che la concessione regionale a favore del Comune di Tivoli per l’utilizzo esclusivo delle acque dalle sorgenti Regina e Colonnelle scade nel 2031, come e quando le Terme dovrebbero essere messe in vendita.

Anche perché non ci risulta che la loro alienazione facesse parte del programma elettorale del Sindaco Innocenzi e delle liste che lo affiancavano nelle ultime elezioni.

Anzi, il Movimento Civico Tiburtino è convinto che l’amministrazione comunale dovrebbe, già da ora, iniziare a muoversi nell’interesse dei tiburtini perché la Regione Lazio mantenga, a Tivoli ed ai suoi cittadini, la concessione mineraria. Devono essere i tiburtini, che per decenni hanno vissuto e subìto anche con le loro tasse le vicende delle Terme, a decidere con una consultazione pubblica se rinunciare ai benefici delle Terme Acque Albule!”.