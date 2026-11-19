È stato presentato oggi, giovedì 19 novembre, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza di Alfonsina Russo, Capo Dipartimento del DiVa – Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, e di Stefano Lanna, Direttore Generale del Piano Olivetti per la Cultura, l’Accordo per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico e museale del territorio di Ciciliano (RM), sottoscritto dal Museo Nazionale Romano, dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, dall’Istituto Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti e dal Comune di Ciciliano, rappresentati rispettivamente dalla Direttrice Federica Rinaldi, dal Direttore Alberto Samonà, dalla Direttrice Martina Almonte, dalla Soprintendente Lisa Lambusier e dal Sindaco Massimiliano Calore.

Un momento della conferenza stampa

Al centro dell’accordo, di durata quinquennale e inserito tra le priorità del Piano Olivetti per la cultura, c’è il Museo Civico Archeologico “Lily Ross Taylor”, realizzato dal Comune con fondi PNRR e regionali e intitolato alla studiosa statunitense di storia romana, con i reperti provenienti dal territorio dell’antico municipio romano di Trebula Suffenas e dall’ager trebulanus.

L’obiettivo comune è costruire intorno al Museo civico una rete culturale territoriale, che ne rafforzi la conoscenza a livello locale, regionale e nazionale e ne assicuri le migliori condizioni di fruizione, nel pieno rispetto della tutela.

Gli istituti del Ministero della Cultura, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a finalizzare la concessione in deposito al Museo civico dei reperti riferibili a Trebula Suffenas e al suo territorio oggi conservati nelle rispettive collezioni, a collaborare alla definizione del progetto culturale e museografico e ad assicurare il supporto tecnico-scientifico nelle attività di studio,

catalogazione, didattica e divulgazione, condividendo gli esiti delle proprie ricerche e dei restauri. Il Comune garantirà la cura e la conservazione dei reperti, il rispetto dei livelli minimi di qualità previsti per i musei del Sistema museale nazionale e l’apertura al pubblico. Insieme le Parti promuoveranno ricerche, conferenze, allestimenti e mostre, anche con università, istituti di ricerca e scuole, favorendo la partecipazione attiva delle comunità locali nello spirito della Convenzione di Faro.

A garanzia del progetto scientifico è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico del Museo civico, composto dai direttori dei tre istituti e dalla Soprintendente firmatari dell’accordo, da Donatella Fiorani, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Sapienza Università di Roma, e dalla responsabile del Museo Arianna Di Marco. Del Comitato farà parte anche il Direttore scientifico del Museo, la cui nomina è in corso.

Il progetto di Ciciliano interpreta pienamente lo spirito del Piano Olivetti per la cultura: l’idea che la cultura non sia un patrimonio da custodire soltanto, ma una forza viva, capace di generare comunità, costruire legami e contribuire allo sviluppo dei territori.

Nella visione di Adriano Olivetti, il valore di un luogo si misura anche nella capacità di offrire alle persone occasioni di conoscenza, bellezza e partecipazione.

È questa la prospettiva che guida il Piano: riconoscere nei territori, anche nei centri più piccoli, una ricchezza di storia, saperi e identità che merita di essere restituita alle comunità e condivisa con il Paese.

L’accordo per il Museo Civico Archeologico “Lily Ross Taylor” e per l’antica Trebula Suffenas è un esempio concreto di questo approccio. Attraverso la collaborazione tra istituzioni statali e amministrazione comunale, reperti, competenze scientifiche e attività di ricerca tornano a comporre un racconto unitario, radicato nei luoghi e aperto a nuovi pubblici.

Non si tratta soltanto di valorizzare una collezione, ma di costruire un presidio culturale capace di alimentare il rapporto tra memoria e futuro, tra patrimonio e cittadinanza. È in questa alleanza tra istituzioni, comunità e conoscenza che riconosciamo una delle eredità più attuali del pensiero olivettiano: la convinzione che non possa esserci autentico sviluppo senza crescita culturale e che la bellezza, quando diventa accessibile e partecipata, sia una risorsa essenziale della vita democratica.Il Piano Olivetti intende promuovere proprio questa idea di cultura: non un privilegio concentrato nei grandi centri, ma un diritto e un’opportunità diffusi, capaci di restituire centralità ai territori e di rafforzare il senso di appartenenza delle comunità. Ciciliano dimostra come questa visione possa tradursi in un progetto concreto e duraturo.

“La cultura non deve essere un privilegio dei grandi centri, ma un diritto e un’opportunità per tutte le comunità. Nessun territorio è periferico quando è messo nelle condizioni di riconoscere, valorizzare e condividere il proprio patrimonio. La visione olivettiana che guida il Piano parte proprio da qui: fare della cultura uno strumento di crescita civile, di coesione sociale e di sviluppo integrale delle comunità, perché ciascun territorio possa esprimere pienamente le proprie potenzialità e contribuire, con la propria identità, alla costruzione del futuro del Paese”, dichiara Stefano Lanna, Direttore Generale Piano Olivetti Cultura.

“Con l’accordo per Ciciliano il Museo Nazionale Romano compie un nuovo passo nella costruzione di una rete con il territorio laziale, che è uno degli obiettivi primari del nostro lavoro – afferma Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano. I nostri depositi custodiscono oltre un milione di reperti, molti dei quali provengono dai centri del Lazio antico: restituirli ai luoghi da cui provengono significa dare loro nuova voce e costruire veri musei di contesto, capaci di raccontare la storia di una comunità a partire dal suo territorio.

Lavorare insieme a Villa Adriana e Villa d’Este, ai Parchi archeologici di Praeneste e Gabii, alla Soprintendenza e al Comune di Ciciliano ci permette di unire competenze e collezioni al servizio di un unico racconto, quello di Trebula Suffenas e della sua gente”.

“L’accordo rappresenta un esempio significativo di collaborazione tra istituzioni culturali – sottolinea Alberto Samonà, Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – unite dalla volontà di mettere competenze, esperienze ed energie al servizio di un progetto culturale di ampio respiro, che potrà generare nuove opportunità per Ciciliano.

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha già promosso, nell’ambito di un accordo con l’Istituto Centrale per il Restauro, un intervento pilota su alcuni pannelli del mosaico di Frisso ed Elle.

La progettualità condivisa è volta ad assicurare alti standard qualitativi proprio in sostegno alla valorizzazione del Museo Civico “Lily Ross Taylor”, assicurata oggi da questa intesa con i presidi culturali più importanti del territorio e con la stessa comunità locale”.

“I musei sono fondamentali presidi di cultura sul territorio – dichiara Martina Almonte, Direttrice dei Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii– centri dieducazione permanente e inclusione sociale, tanto più importanti nei territori periferici. Il Museo Civico di Ciciliano nasce quindi come un nuovo hub culturale, in un comune di ca. 1250 abitanti, ma fin da subito inserito in una rete importante, proprio grazie a questo accordo di valorizzazione.

Costruire reti tra musei è lo strumento più efficace per mettere in relazione le comunità tra loro.

Attraverso il patrimonio diffuso, materiale e immateriale, diamo più forza alle nostre voci e coinvolgiamo attivamente i cittadini nella cura della propria eredità culturale, attuando concretamente i principi della Convenzione di Faro”.

“La Soprintendenza – dichiara Lisa Lambusier, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti – partecipa volentieri all’accordo che si prefigge innanzitutto di realizzare il Museo Civico Archeologico di Ciciliano, un progetto già ventilato nel 1948 quando si scoprirono i resti dell’antica Trebula Suffenas. In circa trent’anni gli interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico diffuso sul territorio comunale hanno mirato proprio a creare le premesse per la nascita del Museo.



Un lungo percorso di tutela e di progettazione ha portato negli anni al restauro di molti reperti e alla riqualificazione dell’ex mattatoio, a ridosso del borgo antico, oggi nuova sede museale.

I musei civici sono per la Soprintendenza interlocutori strategici, perché è nei luoghi di provenienza che i beni rinvenuti nel territorio possono essere fruiti insieme al loro contesto ed è attraverso il rapporto sinergico con le istituzioni locali e con le comunità che esse rappresentano che l’attività di tutela trova sostanza e concretezza.

Con questo accordo, il Museo “Lily Ross Taylor” di Ciciliano diventa il punto di riferimento di una rete istituzionale che riconosce nel patrimonio del territorio un bene comune, da custodire e tramandare e la collaborazione istituzionale in atto assicura un’azione condivisa e costante, affinché il Museo possa essere uno spazio in divenire, destinato ad arricchirsi nel tempo.

“Duemila anni fa il Municipio di Trebula Suffenás era il centro di un territorio che oggi si estende su ben quindici Comuni a cavallo tra la Valle Empolitana, la Valle del Giovenzano e la media Valle dell’Aniene – rileva Massimiliano Calore, Sindaco di Ciciliano – Il Museo Civico Archeologico “Lily Ross Taylor” nasce proprio per ricordarci che quei confini non hanno mai cancellato una storia comune.

Per questo, piace pensare che il Museo Civico non sia semplicemente il Museo di Ciciliano: i reperti che sono già stati ricondotti, e quelli che lo saranno, appartengono alla storia di un intero e vasto territorio, e il Comune di Ciciliano li custodirà per conto di tutti.

Anni fa si è intrapreso, più con coraggio che con certezze, un percorso, ed è proprio grazie a quel coraggio che oggi abbiamo la certezza di camminare, nel pieno spirito olivettiano, al fianco del Museo Nazionale Romano, dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, dell’Istituto Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii e della Soprintendenza, che ci tendono la mano, ci offrono le loro competenze e ci affidano parte dei “tesori” custoditi nelle loro collezioni.

È una straordinaria prova che la cultura funziona così: condividendo”.