Alle prime luci dell’alba di ieri, intorno alle ore 05:30, in Circonvallazione Nomentana, nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina, i Carabinieri delle Stazioni Roma Salaria e quelli della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato tre uomini, gravemente indiziati del reato di estorsione in concorso.

Si tratta di due cittadini tunisini di 38 e 25 anni e di un cittadino del Marocco di 33, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, durante un servizio di pattugliamento lungo la Circonvallazione, i militari hanno notato i tre soggetti mentre trattenevano con violenza due studenti universitari, un 25enne originario della provincia di Frosinone e un 22enne originario di Siena.

Dagli accertamenti immediati è emerso che il gruppo aveva poco prima sottratto il telefono cellulare al 25enne.

Subito dopo, i tre avevano bloccato entrambi i giovani sotto minaccia, pretendendo la consegna di denaro contante e carte di pagamento in cambio della restituzione dello smartphone.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccarli prima che la situazione degenerasse e di recuperare il telefono cellulare, che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. Nessuno dei due studenti ha riportato feriti.

I tre arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

A seguito del rito direttissimo, dove gli arresti sono stati convalidati, i tre sono stati condotti in carcere.