Sabato 21 novembre alle ore 17:00 (accoglienza dalle ore 16:30) nella Sala Congressi del Castello di Fiano Romano si terrà “Giovani Cavalieri al Castello”, un pomeriggio gratuito per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, per i loro genitori ed amici.
L’evento è organizzato da Hwa Rang Do & Tae Soo Do Club Roma, con il patrocinio del Comune di Fiano Romano.
Il Hwa Rang Do è un’arte marziale tradizionale coreana, nata dalla leggenda dei Hwarang, i giovani cavalieri della Corea antica.
La leggenda si racconta dal palco in tre capitoli e i ragazzi la vivono in prima persona:
– Corpo: i primi calci, come liberarsi da una presa, bastone e spada di gommapiuma.
– Mente: respiro, meditazione e giochi di consapevolezza.
– Spirito: la promessa dei cavalieri, ispirata alle cinque regole dei Hwarang.
A fine pomeriggio ogni partecipante riceve un diploma.
E dopo, 2 lezioni di prove gratuite una sorpresa per chi completa la missione.
Partecipano i maestri Marco Mattiucci (5° Dan) e Giulia Felicetti (3° Dan), ed altri Maestri di Hwa Rang Do.
Ingresso gratuito, posti limitati
Prenotazioni:
whatsApp: 333 892 4298
email: fianohrd@gmail.com