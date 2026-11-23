Si chiama Ryszard Zbigniew Goraj, è un cittadino polacco di 62 anni che vive a Tivoli e di lui non si hanno più notizie da una settimana.

Per questo ieri sera, domenica 22 novembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha lanciato un appello per rintracciarlo.

Ryszard si è allontanato dalla sua abitazione lunedì scorso 16 novembre 2026. Probabilmente è uscito con la sua auto una Ford Focus targata FG995GK di colore grigio scuro.

L’uomo deve assumere dei farmaci per la sua salute.

Chiunque lo vede, può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.